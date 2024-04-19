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В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 19.04.2024 (обновлено: 17:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pozhar-1941102482.html
В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте
В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 19.04.2024
В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте
Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу мэр города Александр Вилкул в своем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:39
2024-04-19T17:14
в мире
днепропетровская область
россия
кривой рог
александр вилкул
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске. "Есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар. На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий", - написал Вилкул. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, днепропетровская область, россия, кривой рог, александр вилкул, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Кривой Рог, Александр Вилкул, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте

Мэр Вилкул сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте в Кривом Роге

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске.
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"Есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар. На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий", - написал Вилкул.
Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияКривой РогАлександр ВилкулДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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