https://ria.ru/20240419/pozhar-1941102482.html

В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте

В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 19.04.2024

В Кривом Роге произошел пожар на инфраструктурном объекте

Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу мэр города Александр Вилкул в своем... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:39

2024-04-19T08:39

2024-04-19T17:14

в мире

днепропетровская область

россия

кривой рог

александр вилкул

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске. "Есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар. На место направлены все оперативные службы, идет ликвидация последствий", - написал Вилкул. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

днепропетровская область

россия

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, днепропетровская область, россия, кривой рог, александр вилкул, дмитрий песков, вооруженные силы украины