https://ria.ru/20240419/podpole-1941114480.html

Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области

Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:46

2024-04-19T17:46

2024-04-19T18:35

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."В 16:50 прилет в Никополь, вернее, серия прилетов — не менее трех. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два — в районе Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, в районе Довгалевка находятся нефтебаза с пристанью, а также склады и несколько общежитий, в которых видели украинских военнослужащих.Кроме того, российские подразделения нанесли удар по порту города Южное недалеко от Одессы, сообщил координатор подполья."Одесса, в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) прилет в Южном, прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", — отметил он.Лебедев добавил, что доступ к побережью для гражданского населения закрыли.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.В пятницу, как рассказал Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Мартыновский в Николаевской области, Канатово — в Кировограде и Лозоватка — в Кривом Роге.

https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941077500.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность