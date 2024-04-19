Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 19.04.2024 (обновлено: 18:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podpole-1941114480.html
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области
Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:46
2024-04-19T18:35
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.&quot;В 16:50 прилет в Никополь, вернее, серия прилетов — не менее трех. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два — в районе Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые&quot;, — сказал собеседник агентства.По словам Лебедева, в районе Довгалевка находятся нефтебаза с пристанью, а также склады и несколько общежитий, в которых видели украинских военнослужащих.Кроме того, российские подразделения нанесли удар по порту города Южное недалеко от Одессы, сообщил координатор подполья.&quot;Одесса, в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) прилет в Южном, прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых&quot;, — отметил он.Лебедев добавил, что доступ к побережью для гражданского населения закрыли.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.В пятницу, как рассказал Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Мартыновский в Николаевской области, Канатово — в Кировограде и Лозоватка — в Кривом Роге.
https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941077500.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области

Подполье: ВС России нанесли удар по порту и району нефтебазы в Никополе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«

"В 16:50 прилет в Никополь, вернее, серия прилетов — не менее трех. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два — в районе Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — сказал собеседник агентства.

Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
Вчера, 12:15
По словам Лебедева, в районе Довгалевка находятся нефтебаза с пристанью, а также склады и несколько общежитий, в которых видели украинских военнослужащих.
Кроме того, российские подразделения нанесли удар по порту города Южное недалеко от Одессы, сообщил координатор подполья.
«

"Одесса, в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) прилет в Южном, прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", — отметил он.

Лебедев добавил, что доступ к побережью для гражданского населения закрыли.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В пятницу, как рассказал Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Мартыновский в Николаевской области, Канатово — в Кировограде и Лозоватка — в Кривом Роге.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала