Подполье сообщило об ударе по речному порту в Днепропетровской области
Подполье: ВС России нанесли удар по порту и району нефтебазы в Никополе
Командный пункт. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по речному порту в Никополе в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
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"В 16:50 прилет в Никополь, вернее, серия прилетов — не менее трех. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два — в районе Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — сказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, в районе Довгалевка находятся нефтебаза с пристанью, а также склады и несколько общежитий, в которых видели украинских военнослужащих.
Кроме того, российские подразделения нанесли удар по порту города Южное недалеко от Одессы, сообщил координатор подполья.
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"Одесса, в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) прилет в Южном, прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", — отметил он.
Лебедев добавил, что доступ к побережью для гражданского населения закрыли.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В пятницу, как рассказал Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Мартыновский в Николаевской области, Канатово — в Кировограде и Лозоватка — в Кривом Роге.