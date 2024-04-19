https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html

Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:25

2024-04-19T07:25

2024-04-19T11:15

вооруженные силы рф

днепропетровская область

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

украина

павлоград

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета - в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град", - сказал собеседник агентства.Также Лебедев добавил, что третий удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцеплен.

https://ria.ru/20240419/podpole-1940946096.html

днепропетровская область

украина

павлоград

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вооруженные силы рф, днепропетровская область, сергей лебедев, украина, павлоград