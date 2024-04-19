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Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 19.04.2024 (обновлено: 11:15 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:25
2024-04-19T11:15
вооруженные силы рф
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
павлоград
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета - в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град", - сказал собеседник агентства.Также Лебедев добавил, что третий удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцеплен.
https://ria.ru/20240419/podpole-1940946096.html
днепропетровская область
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вооруженные силы рф, днепропетровская область, сергей лебедев, украина, павлоград
Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Павлоград
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Подполье: ВС России ударили по химзаводу в Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета - в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град", - сказал собеседник агентства.
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске
07:03
Также Лебедев добавил, что третий удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцеплен.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДнепропетровская областьСергей ЛебедевУкраинаПавлоград
 
 
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