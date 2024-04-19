https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:25
2024-04-19T07:25
2024-04-19T11:15
вооруженные силы рф
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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павлоград
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета - в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град", - сказал собеседник агентства.Также Лебедев добавил, что третий удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцеплен.
https://ria.ru/20240419/podpole-1940946096.html
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вооруженные силы рф, днепропетровская область, сергей лебедев, украина, павлоград
Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Павлоград
Подполье сообщило об ударе по химзаводу в Днепропетровской области
Подполье: ВС России ударили по химзаводу в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета - в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град", - сказал собеседник агентства.
Также Лебедев добавил, что третий удар был нанесен в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцеплен.