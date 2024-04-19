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В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024
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11:05 19.04.2024 (обновлено: 11:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pavodok-1940989042.html
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
Срочная эвакуация из-за опасности затопления объявлена в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:05
2024-04-19T11:14
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация из-за опасности затопления объявлена в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области."Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", - говорится в Telegram-канале администрации Ишимского района.Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

В пяти населенных пунктах под Тюменью объявили срочную эвакуацию из-за паводка

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация из-за опасности затопления объявлена в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области.
"Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", - говорится в Telegram-канале администрации Ишимского района.
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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