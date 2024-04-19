https://ria.ru/20240419/pavodok-1940989042.html

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

Срочная эвакуация из-за опасности затопления объявлена в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:05

2024-04-19T11:05

2024-04-19T11:14

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация из-за опасности затопления объявлена в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области."Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", - говорится в Telegram-канале администрации Ишимского района.Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

тюменская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия