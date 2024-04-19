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Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК

Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК - РИА Новости, 19.04.2024

Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК

Качество и наличие семян, доступность и качество сельхозтехники, а также кадровый голод, логистика и сложности реализации продукции остаются ключевыми рисками... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:26

2024-04-19T00:26

2024-04-19T00:26

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Качество и наличие семян, доступность и качество сельхозтехники, а также кадровый голод, логистика и сложности реализации продукции остаются ключевыми рисками для отрасли АПК РФ, такие выводы содержатся в исследовании компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости. Аналогичные сложности ранее отмечали и российские власти, обсуждая и принимая необходимые меры поддержки АПК. Аналитики указывают, что в проведенном год назад исследовании аграрии отмечали четыре ключевых риска для отрасли: качество и наличие семенного фонда, доступность и качество сельхозтехники и запчастей к ней, кадровый голод, логистику и сложности реализации продукции. "Результаты опроса показывают, что аграрии абсолютно правильно предсказывали (или уже видели) проблемы с закупкой семян: 24% опрошенных год назад считала эту категорию одной из top-3 "проблематичных". В этом сезоне около половины столкнулась с проблемами в закупках, а около трети ощутили негативное влияние импортных ограничений на урожай. При этом лишь 4% опрошенных заявили, что используют отечественные семена "по доброй воле", и еще 10% перейдут на отечественные, только если "не будет средств", - отмечается в исследовании. Более чем вдвое (с 19% до 44%) выросла и доля тех, кто столкнулся с проблемами в закупке сельхозтехники и запчастей к ней. При этом наибольшие проблемы вызывает закупка тракторов и комбайнов: ее отметили 89% и 81% респондентов соответственно. Недообеспеченность сельхозтехникой повлияла на уборку урожая у 29% респондентов, став вторым самым значимым негативным фактором после погоды, добавляют аналитики. Увеличилось в 2,5 раза за год и число респондентов, указавших на недостаток квалифицированных механизаторов. Итоги года При этом свой финансовый результат за последний год аграрии оценили "удовлетворительно" (на 3,3 балла из 5) - на 10% ниже, чем годом ранее, "что говорит о том, что главные риски, о которых предупреждали сами производители в прошлом году, реализовались", отмечают эксперты. В то же время 12% опрошенных не столкнулись ни с какими проблемами, что в 2,3 раза хуже показателей прошлого исследования, отмечается в материалах. В целом же, отмечают эксперты, почти две трети российских аграриев в ушедшем году столкнулись с разными экономическими проблемами: 65% – со снижением цен реализации, а 53% – с ростом стоимости средств производства, напрямую повлиявшим на себестоимость, что 13 раз больше, чем год назад (4%). Директор "Яков и Партнёры" Алексей Клецко отмечает, что, кроме реализации рисков прошлого года, на повестке дня у аграриев начали появляться и новые вопросы: две трети говорят о необходимости адаптации "регуляторного ландшафта для отражения складывающейся ситуации в секторе", важно производителям решить и такие проблемы, как развитие мелиорации, экспортной и внутренней инфраструктуры, доступность качественной техники. Реакция властейАналогичные проблемы в области АПК отмечали и российские власти. Так, в конце декабря президент РФ Владимир Путин указывал на проблему, касающуюся семян разных культур. Поэтому, по его словам, стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев позже сообщал, что РФ достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года. Отмечал министр и проблему кадрового голода: в начале года он заявил, что Минсельхоз оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году от 30 до 50 тысяч человек. При этом, по его словам, Минсельхоз совместно с Минтрудом разрабатывает методику прогноза потребности в кадрах. Кроме того, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. В начале марта глава государства отмечал и новые проблемы, возникшие перед аграриями за последнее время: "связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением", он отмечал, что "их много", но, по его словам, власти будут работать по всем этим направлениям. Одновременно в конце прошлого года премьер Михаил Мишустин заявлял, что положение дел с сельхозтехникой и оборудованием требует пристального внимания, есть вопросы и с производством в России мелкосерийной техники. Он отмечал, что последовательно решаются вопросы обеспечения аграриев комбайнами и тракторами. Исследование проводилось в декабре 2023 – январе 2024 годов на базе интервью 98 ключевых сотрудников крупных (от 20 тысяч до 200 тысяч гектаров) растениеводческих компаний России.

https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html

https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915885462.html

https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html

https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html

https://ria.ru/20240228/minselkhoz-1930074037.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)