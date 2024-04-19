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Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК - РИА Новости, 19.04.2024
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Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК
Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК - РИА Новости, 19.04.2024
Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК
Качество и наличие семян, доступность и качество сельхозтехники, а также кадровый голод, логистика и сложности реализации продукции остаются ключевыми рисками... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:26
2024-04-19T00:26
экономика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Качество и наличие семян, доступность и качество сельхозтехники, а также кадровый голод, логистика и сложности реализации продукции остаются ключевыми рисками для отрасли АПК РФ, такие выводы содержатся в исследовании компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости. Аналогичные сложности ранее отмечали и российские власти, обсуждая и принимая необходимые меры поддержки АПК. Аналитики указывают, что в проведенном год назад исследовании аграрии отмечали четыре ключевых риска для отрасли: качество и наличие семенного фонда, доступность и качество сельхозтехники и запчастей к ней, кадровый голод, логистику и сложности реализации продукции. "Результаты опроса показывают, что аграрии абсолютно правильно предсказывали (или уже видели) проблемы с закупкой семян: 24% опрошенных год назад считала эту категорию одной из top-3 "проблематичных". В этом сезоне около половины столкнулась с проблемами в закупках, а около трети ощутили негативное влияние импортных ограничений на урожай. При этом лишь 4% опрошенных заявили, что используют отечественные семена "по доброй воле", и еще 10% перейдут на отечественные, только если "не будет средств", - отмечается в исследовании. Более чем вдвое (с 19% до 44%) выросла и доля тех, кто столкнулся с проблемами в закупке сельхозтехники и запчастей к ней. При этом наибольшие проблемы вызывает закупка тракторов и комбайнов: ее отметили 89% и 81% респондентов соответственно. Недообеспеченность сельхозтехникой повлияла на уборку урожая у 29% респондентов, став вторым самым значимым негативным фактором после погоды, добавляют аналитики. Увеличилось в 2,5 раза за год и число респондентов, указавших на недостаток квалифицированных механизаторов. Итоги года При этом свой финансовый результат за последний год аграрии оценили "удовлетворительно" (на 3,3 балла из 5) - на 10% ниже, чем годом ранее, "что говорит о том, что главные риски, о которых предупреждали сами производители в прошлом году, реализовались", отмечают эксперты. В то же время 12% опрошенных не столкнулись ни с какими проблемами, что в 2,3 раза хуже показателей прошлого исследования, отмечается в материалах. В целом же, отмечают эксперты, почти две трети российских аграриев в ушедшем году столкнулись с разными экономическими проблемами: 65% – со снижением цен реализации, а 53% – с ростом стоимости средств производства, напрямую повлиявшим на себестоимость, что 13 раз больше, чем год назад (4%). Директор "Яков и Партнёры" Алексей Клецко отмечает, что, кроме реализации рисков прошлого года, на повестке дня у аграриев начали появляться и новые вопросы: две трети говорят о необходимости адаптации "регуляторного ландшафта для отражения складывающейся ситуации в секторе", важно производителям решить и такие проблемы, как развитие мелиорации, экспортной и внутренней инфраструктуры, доступность качественной техники. Реакция властейАналогичные проблемы в области АПК отмечали и российские власти. Так, в конце декабря президент РФ Владимир Путин указывал на проблему, касающуюся семян разных культур. Поэтому, по его словам, стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев позже сообщал, что РФ достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года. Отмечал министр и проблему кадрового голода: в начале года он заявил, что Минсельхоз оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году от 30 до 50 тысяч человек. При этом, по его словам, Минсельхоз совместно с Минтрудом разрабатывает методику прогноза потребности в кадрах. Кроме того, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. В начале марта глава государства отмечал и новые проблемы, возникшие перед аграриями за последнее время: "связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением", он отмечал, что "их много", но, по его словам, власти будут работать по всем этим направлениям. Одновременно в конце прошлого года премьер Михаил Мишустин заявлял, что положение дел с сельхозтехникой и оборудованием требует пристального внимания, есть вопросы и с производством в России мелкосерийной техники. Он отмечал, что последовательно решаются вопросы обеспечения аграриев комбайнами и тракторами. Исследование проводилось в декабре 2023 – январе 2024 годов на базе интервью 98 ключевых сотрудников крупных (от 20 тысяч до 200 тысяч гектаров) растениеводческих компаний России.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Эксперты назвали ключевые риски для российского АПК

"Яков и Партнеры": ключевыми рисками для АПК остаются качество и наличие семян

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСельскохозяйственные работы
Сельскохозяйственные работы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Качество и наличие семян, доступность и качество сельхозтехники, а также кадровый голод, логистика и сложности реализации продукции остаются ключевыми рисками для отрасли АПК РФ, такие выводы содержатся в исследовании компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости. Аналогичные сложности ранее отмечали и российские власти, обсуждая и принимая необходимые меры поддержки АПК.
Аналитики указывают, что в проведенном год назад исследовании аграрии отмечали четыре ключевых риска для отрасли: качество и наличие семенного фонда, доступность и качество сельхозтехники и запчастей к ней, кадровый голод, логистику и сложности реализации продукции.
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"Результаты опроса показывают, что аграрии абсолютно правильно предсказывали (или уже видели) проблемы с закупкой семян: 24% опрошенных год назад считала эту категорию одной из top-3 "проблематичных". В этом сезоне около половины столкнулась с проблемами в закупках, а около трети ощутили негативное влияние импортных ограничений на урожай. При этом лишь 4% опрошенных заявили, что используют отечественные семена "по доброй воле", и еще 10% перейдут на отечественные, только если "не будет средств", - отмечается в исследовании.
Более чем вдвое (с 19% до 44%) выросла и доля тех, кто столкнулся с проблемами в закупке сельхозтехники и запчастей к ней. При этом наибольшие проблемы вызывает закупка тракторов и комбайнов: ее отметили 89% и 81% респондентов соответственно. Недообеспеченность сельхозтехникой повлияла на уборку урожая у 29% респондентов, став вторым самым значимым негативным фактором после погоды, добавляют аналитики. Увеличилось в 2,5 раза за год и число респондентов, указавших на недостаток квалифицированных механизаторов.

Итоги года

При этом свой финансовый результат за последний год аграрии оценили "удовлетворительно" (на 3,3 балла из 5) - на 10% ниже, чем годом ранее, "что говорит о том, что главные риски, о которых предупреждали сами производители в прошлом году, реализовались", отмечают эксперты. В то же время 12% опрошенных не столкнулись ни с какими проблемами, что в 2,3 раза хуже показателей прошлого исследования, отмечается в материалах.
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В целом же, отмечают эксперты, почти две трети российских аграриев в ушедшем году столкнулись с разными экономическими проблемами: 65% – со снижением цен реализации, а 53% – с ростом стоимости средств производства, напрямую повлиявшим на себестоимость, что 13 раз больше, чем год назад (4%).
Директор "Яков и Партнёры" Алексей Клецко отмечает, что, кроме реализации рисков прошлого года, на повестке дня у аграриев начали появляться и новые вопросы: две трети говорят о необходимости адаптации "регуляторного ландшафта для отражения складывающейся ситуации в секторе", важно производителям решить и такие проблемы, как развитие мелиорации, экспортной и внутренней инфраструктуры, доступность качественной техники.

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Аналогичные проблемы в области АПК отмечали и российские власти. Так, в конце декабря президент РФ Владимир Путин указывал на проблему, касающуюся семян разных культур. Поэтому, по его словам, стоит задача в области развития собственной селекции в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2030 года. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев позже сообщал, что РФ достигнет продовольственной безопасности по семенам ряда сельскохозяйственных культур в ближайшие два года.
Отмечал министр и проблему кадрового голода: в начале года он заявил, что Минсельхоз оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году от 30 до 50 тысяч человек. При этом, по его словам, Минсельхоз совместно с Минтрудом разрабатывает методику прогноза потребности в кадрах. Кроме того, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий.
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В начале марта глава государства отмечал и новые проблемы, возникшие перед аграриями за последнее время: "связанные с логистикой, связанные с дистрибуцией, с распространением", он отмечал, что "их много", но, по его словам, власти будут работать по всем этим направлениям.
Одновременно в конце прошлого года премьер Михаил Мишустин заявлял, что положение дел с сельхозтехникой и оборудованием требует пристального внимания, есть вопросы и с производством в России мелкосерийной техники. Он отмечал, что последовательно решаются вопросы обеспечения аграриев комбайнами и тракторами.
Исследование проводилось в декабре 2023 – январе 2024 годов на базе интервью 98 ключевых сотрудников крупных (от 20 тысяч до 200 тысяч гектаров) растениеводческих компаний России.
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