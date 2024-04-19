https://ria.ru/20240419/normandiya-1941031243.html

Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров

Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров

Россия не получала никаких приглашений на празднование 80-летия высадки в Нормандии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:11

2024-04-19T13:11

2024-04-19T13:29

россия

нормандия

сергей лавров

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

франция

вторая мировая война (1939-1945)

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия не получала никаких приглашений на празднование 80-летия высадки в Нормандии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться. Потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они говорят, вот, мы пригласим, да, но не Путина, кого-нибудь пригласим. А никто никого не приглашал вообще", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Он подчеркнул, что Россия никаких приглашений не получала.

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

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нормандия

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Кирилл Волков

россия, нормандия, сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), в мире, франция, вторая мировая война (1939-1945), интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024