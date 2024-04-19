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Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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13:11 19.04.2024 (обновлено: 13:29 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/normandiya-1941031243.html
Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров
Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров
Россия не получала никаких приглашений на празднование 80-летия высадки в Нормандии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:11
2024-04-19T13:29
россия
нормандия
сергей лавров
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
франция
вторая мировая война (1939-1945)
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия не получала никаких приглашений на празднование 80-летия высадки в Нормандии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться. Потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они говорят, вот, мы пригласим, да, но не Путина, кого-нибудь пригласим. А никто никого не приглашал вообще", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Он подчеркнул, что Россия никаких приглашений не получала.
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html
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россия, нормандия, сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), в мире, франция, вторая мировая война (1939-1945), интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Нормандия, Сергей Лавров, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Франция, Вторая мировая война (1939-1945), Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россию не приглашали на юбилей высадки в Нормандии, заявил Лавров

Лавров: Россию не пригласили на празднование 80-летия со дня высадки в Нормандии

© AP PhotoОперация "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
Операция Оверлорд, вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo
Операция "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия не получала никаких приглашений на празднование 80-летия высадки в Нормандии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться. Потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они говорят, вот, мы пригласим, да, но не Путина, кого-нибудь пригласим. А никто никого не приглашал вообще", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что Россия никаких приглашений не получала.
Изображение сгенерировано ИИ
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РоссияНормандияСергей ЛавровВеликая Отечественная война (1941-1945)В миреФранцияВторая мировая война (1939-1945)Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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