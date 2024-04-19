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"Дробят во многих местах": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Дробят во многих местах": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
"Дробят во многих местах": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Армия России будет продолжать наступать и оказывать серьезное давление на оборону ВСУ, пишет обозреватель Лукаш Марек для чешского издания Seznam zprávy. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:00
2024-04-19T14:00
2024-04-19T14:00
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Армия России будет продолжать наступать и оказывать серьезное давление на оборону ВСУ, пишет обозреватель Лукаш Марек для чешского издания Seznam zprávy."Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — отметил он.Марек также отметил, что Россия перехватила инициативу на поле боя и усилила наступательные действия. Кроме того, добавил он, что российская армия обладает преимуществом в численности наступающих войск, артиллерии, а главное, в ее арсенале есть планирующие авиабомбы."Россия все чаще атакует украинские города с расстояния, что подтверждает ее превосходство и в борьбе с украинской противовоздушной обороной", — заключил эксперт.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Дробят во многих местах": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
SZ: российская армия усилит давление на украинскую оборону
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Армия России будет продолжать наступать и оказывать серьезное давление на оборону ВСУ, пишет обозреватель Лукаш Марек для чешского издания Seznam zprávy
.
"Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — отметил он.
Марек также отметил, что Россия перехватила инициативу на поле боя и усилила наступательные действия. Кроме того, добавил он, что российская армия обладает преимуществом в численности наступающих войск, артиллерии, а главное, в ее арсенале есть планирующие авиабомбы.
"Россия все чаще атакует украинские города с расстояния, что подтверждает ее превосходство и в борьбе с украинской противовоздушной обороной", — заключил эксперт.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу
на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России
заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>