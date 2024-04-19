https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

"Текла кровь — она смеялась". Кто истязает самых беззащитных жителей России

"Текла кровь — она смеялась". Кто истязает самых беззащитных жителей России - РИА Новости, 19.04.2024

"Текла кровь — она смеялась". Кто истязает самых беззащитных жителей России

Немалую часть преступлений против детей совершают их родственники. Несовершеннолетние сталкиваются с побоями, психологическим насилием, порой конфликты... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:09

общество

россия

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талдом

убийство

дети

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Немалую часть преступлений против детей совершают их родственники. Несовершеннолетние сталкиваются с побоями, психологическим насилием, порой конфликты заканчиваются убийством. О том, как решить проблему, — в материале РИА Новости."Привело в психиатрическую больницу"Наталья Крупинская из Москвы более пяти лет терпела побои со стороны матери. Все началось после тяжелого развода, когда ребенку было девять лет."Плохое настроение — пощечина, беспорядок в комнате — пинки и оскорбления. Я потом рыдала часами. Однажды попросила купить мне пирожные. Мать сказала, что если их не съем — "затолкает в меня силой". Этим и закончилась: меня сквозь рвоту и слезы заставляли есть", — вспоминает она в беседе с РИА Новости.И ситуация ухудшалась. Мать могла вылить на дочь горячий суп, избивала до синяков и шрамов."В школе я вздрагивала, даже если кто-то трогал меня за плечо — боялась любого прикосновения, — рассказывает Наталья. — Дома знала все углы, где можно спрятаться. Запирала дверь и сидела не дыша, читала наизусть молитву, пока мать колотила кулаками в дверь. Бывало, после побоев у меня текла кровь, а она просто смеялась".Искать помощи было негде. На публике и при других родственниках мать демонстрировала доброжелательность. О побоях знали только домработницы.Одна из них, пожилая женщина, защищала ребенка. Однажды попыталась закрыть собой, но мать Натальи ударила и ее.Повзрослевшей девушке пришлось обратиться к психиатру, а затем и лечь на реабилитацию в клинику. Как установили врачи, главная причина психического расстройства — физическое насилие в семье.Сотни пострадавшихСогласно открытой статистике на основе данных МВД за 2021-й, 69 процентов преступлений против детей совершают в семье. Четверть случаев — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.И это лишь то, что зафиксировала полиция. Иногда свидетелей нет, либо один родитель прикрывает другого. Сам же ребенок не знает, куда обратиться за помощью."Чаще всего такие родители сами страдали от побоев в детстве и не знают других методов воспитания. Иногда это семьи, где употребляют алкоголь и наркотики, что провоцирует агрессию", — рассказывает основатель волонтерского движения "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв.Бывает, родитель срывается на ребенке из-за его непослушания или истерики, продолжает он. Однако важно отделять единичные случаи от систематического избиения."Кроме того, нужно понимать, что даже разовый инцидент с ребенком, который не в состоянии себя защитить, непростителен с точки зрения морали. Родитель не имеет права на срыв", — подчеркивает эксперт.Порой побои заканчиваются фатально. Так, в 2020-м житель подмосковного Талдома до смерти избил шестилетнего сына за "плохое поведение".А в 2022-м волгоградец убил двухлетнюю дочь, поскольку та часто плакала. Как установила полиция, он находился в состоянии алкогольного опьянения.Виды пытокПомимо избиений, дети сталкиваются в семье с психологическим давлением."Доказать это сложно, поскольку никаких свидетельств не остается, разве что расшатанная нервная система", — отмечает психиатр Юлия Бородинец.Речь идет о шантаже, угрозах, оскорблениях, манипуляциях. В 2023-м в Москве в эфире телепередачи "Мужское/Женское" маленькая девочка подала международный сигнал о помощи. При этом говорила о любви к маме и улыбалась.Сюжет был посвящен разведенным родителям двух дочерей, которые пытались разделить опеку над детьми.Как установили органы опеки, мать девочки не только била ее, но и издевалась психологически. Из-за гнетущей атмосферы в семье ребенок был на грани невроза. Рекомендации врачей о том, как нормализовать состояние дочери, мать не выполняла.К слову, эксперты считают это тоже формой истязания. Например, ребенка могут не водить в поликлинику. Или не кормить. В 2019-м жительницу Санкт-Петербурга приговорили к двум годам исправительных работ: оставив сына няне, она — нетрезвая — отправилась на прогулку, а ребенок умер — от голода.Восстановить справедливостьСогласно 69-й статье Семейного кодекса Российской Федерации, жестокое обращение с детьми может быть основанием для лишения родительских прав. Чтобы ребенок знал об этом, необходимы профилактические беседы в учебных учреждениях, нужна социальная реклама, подчеркивают эксперты."Дети должны понимать, что нарушение зафиксируют, если рассказать о произошедшем психологу, учителям или позвонить по телефону доверия. Однако самое главное: проинформировать родителей о важности здоровой атмосферы внутри семьи. Есть проблемы? Значит, требуется психокоррекция у специалиста", — говорит Второв.Органы опеки могут организовать психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой судят о вреде несовершеннолетнему.Дети нередко становятся инструментом манипуляций со стороны родителей. Например, один из супругов давит на ребенка, требуя несправедливо обвинить другого в истязаниях. Бывает и так, что обиженный на мать или отца подросток преувеличивает проблему.Если же насилие в семье было, это в любом случаем отразится на ребенке, уверены врачи. В том числе на его душевном здоровье.

https://ria.ru/20220204/detsad-1770896717.html

https://ria.ru/20240319/roditeli-1761346961.html

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общество, россия, москва, талдом, убийство, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)