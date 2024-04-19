https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом - РИА Новости, 19.04.2024

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме, сообщил глава... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:35

2024-04-19T13:35

2024-04-19T15:09

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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович."Министерство обороны Молдавии официально отказало поисковому движению <...> в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации", — написал он в Telegram-канале.По словам Петровича, ведомство объяснило отказ празднованием Дня Национального флага. В министерстве уточнили, что все 6,5 тысячи военнослужащих будут заняты в торжествах.Глава оргкомитета напомнил, что в прошлом году поводом для отказа стало празднование Дня независимости. "В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие к власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом нормы о проведении церемоний отдания воинских почестей", — подчеркнул активист.Шерпенский плацдарм — стратегическое сооружение на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева. Весной 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили эту территорию. По официальным данным, в боях за плацдарм погибли 11,6 тысячи человек. Тем не менее историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" открыли 22 августа 2004 года, накануне отмечавшегося тогда — 24 августа — 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. А 24 августа нынешнего года там планируются памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения страны от фашизма. В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергли каждого десятого жителя республики. Речь идет о 207 тысячах человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

https://ria.ru/20230524/den-1873946575.html

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

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в мире, молдавия, днестр, кишинев