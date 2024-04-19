Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом
В Молдавии отказали поисковому движению в выделении почетного караула
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович.
«
"Министерство обороны Молдавии официально отказало поисковому движению <...> в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации", — написал он в Telegram-канале.
В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
9 февраля, 15:08
По словам Петровича, ведомство объяснило отказ празднованием Дня Национального флага. В министерстве уточнили, что все 6,5 тысячи военнослужащих будут заняты в торжествах.
Глава оргкомитета напомнил, что в прошлом году поводом для отказа стало празднование Дня независимости.
«
"В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие к власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом нормы о проведении церемоний отдания воинских почестей", — подчеркнул активист.
Шерпенский плацдарм — стратегическое сооружение на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева. Весной 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили эту территорию. По официальным данным, в боях за плацдарм погибли 11,6 тысячи человек. Тем не менее историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить и их число однозначно больше, чем известно.
В Молдавии могут переименовать День Победы в день памяти
24 мая 2023, 19:20
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" открыли 22 августа 2004 года, накануне отмечавшегося тогда — 24 августа — 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. А 24 августа нынешнего года там планируются памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения страны от фашизма.
В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергли каждого десятого жителя республики. Речь идет о 207 тысячах человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии
23 сентября 2023, 01:07