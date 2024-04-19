https://ria.ru/20240419/mmkf-1941166553.html

В Москве открылся ММКФ

В Москве открылся ММКФ - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве открылся ММКФ

Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля состоялось в пятницу в театре "Россия", о старте фестиваля объявили на сцене президент смотра Никита... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:04

2024-04-19T23:04

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля состоялось в пятницу в театре "Россия", о старте фестиваля объявили на сцене президент смотра Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса Фридрик Тор Фридрикссон, передает корреспондент РИА Новости. "Мне думается, что это большое мужество всех тех, кто приехал к нам, привез свои картины или стал членом жюри. Я убежден, что это те самые люди, во-первых, для которых искусство важнее всего остального, а во-вторых, потому что они понимают, что мы правы", - сказал Михалков, открывая церемонию. Красную дорожку церемонии открытия фестиваля посетили звезды российского кино и гости из-за рубежа. Председатель жюри основной программы 46-го Московского международного кинофестиваля Фридрик Тор Фридрикссон прошел по дорожке в компании члена жюри основного конкурса режиссера Игоря Волошина. Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов пришел на церемонию с сыном, а главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев с дочерью и мамой - народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой. Сербский актер Милош Бикович поделился с журналистами мнением о предстоящей турецкой версии фильма "Холоп". Певец Сергей Жуков пришел на ММКФ с детьми, а актриса Ольга Кабо - с сыном. Церемонию посетили также солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, певица Жасмин, телеведущие Ольга Бузова и Юлия Барановская, актеры Дмитрий Дюжев и Максим Стоянов, актрисы Елена Лядова, Екатерина Гусева, Настасья Самбурская, Екатерина Климова и Марина Кравец. "Жалко, что Москва сегодня встречает такой суровой погодой, но мы обещаем вас в ближайшие дни согреть своим гостеприимством… Мы будем вместе радоваться замечательной, очень сильной, очень яркой программе разнообразного национального кино из самых разных частей нашей планеты. Нам очень дорого, что вы доверили нам свои работы, что вам важно поделиться своим самым главным детищем - новой картиной", - заявила перед началом церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова. Гостями ММКФ-2024 стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки и другие. Церемония открылась видеорядом с кадрами из жизни первого космонавта СССР Юрия Гагарина: в 2024 отмечается его 90-летие. Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, а российские кинематографисты первыми сняли фильм в космосе, отметил ведущий церемонии, актер и режиссер Сергей Безруков. Московский международный кинофестиваль продлится до 26 апреля. Более 240 фильмов из 56 стран будут представлены в 18 программах. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

https://ria.ru/20240419/mmkf-1941151203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, рсфср, москва, никита михалков, юрий гагарин (космонавт), игорь волошин, театр наций, любэ, совет федерации рф, московский международный кинофестиваль