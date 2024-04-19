https://ria.ru/20240419/magate-1941103991.html

МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб

МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб - РИА Новости, 19.04.2024

МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб

Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:05

2024-04-19T09:05

2024-04-19T17:18

в мире

иран

исфахан

израиль

рафаэль гросси

магатэ

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в ночь на пятницу нанес ответный удар по объектам на территории Ирана. "МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб. Генеральный директор (агентства) Рафаэль Гросси продолжает призывать всех к крайней сдержанности и вновь заявляет, что ядерные объекты никогда не должны быть целью в военных конфликтах. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, иран, исфахан, израиль, рафаэль гросси, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем