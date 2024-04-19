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МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб - РИА Новости, 19.04.2024
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09:05 19.04.2024 (обновлено: 17:18 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/magate-1941103991.html
МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб
МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб - РИА Новости, 19.04.2024
МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб
Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:05
2024-04-19T17:18
в мире
иран
исфахан
израиль
рафаэль гросси
магатэ
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в ночь на пятницу нанес ответный удар по объектам на территории Ирана. "МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб. Генеральный директор (агентства) Рафаэль Гросси продолжает призывать всех к крайней сдержанности и вновь заявляет, что ядерные объекты никогда не должны быть целью в военных конфликтах. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, иран, исфахан, израиль, рафаэль гросси, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Исфахан, Израиль, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Ираном и Израилем

МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб

© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в ночь на пятницу нанес ответный удар по объектам на территории Ирана.
"МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб. Генеральный директор (агентства) Рафаэль Гросси продолжает призывать всех к крайней сдержанности и вновь заявляет, что ядерные объекты никогда не должны быть целью в военных конфликтах. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
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В миреИранИсфаханИзраильРафаэль ГроссиМАГАТЭОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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