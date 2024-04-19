МАГАТЭ подтвердило, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб
© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X после появления информации о том, что Израиль в ночь на пятницу нанес ответный удар по объектам на территории Ирана.
"МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб. Генеральный директор (агентства) Рафаэль Гросси продолжает призывать всех к крайней сдержанности и вновь заявляет, что ядерные объекты никогда не должны быть целью в военных конфликтах. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.