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Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024
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11:01 19.04.2024 (обновлено: 11:02 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/letchiki-1940987645.html
Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3
Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024
Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3
Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:01
2024-04-19T11:02
происшествия
ставропольский край
россия
владимир владимиров
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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ПЯТИГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. На борту самолета находились четыре человека. По уточненным данным, третий член экипажа погиб, четвертого еще ищут. "Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", – написал Владимиров.
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html
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происшествия, ставропольский край, россия, владимир владимиров, воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3

Губернатор Владимиров: жизни двух летчиков с упавшего Ту-22М3 ничего не угрожает

© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
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ПЯТИГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. На борту самолета находились четыре человека. По уточненным данным, третий член экипажа погиб, четвертого еще ищут.
"Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", – написал Владимиров.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Самолет Ту-22М3. Летно-технические характеристики
10:15
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
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