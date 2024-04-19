Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3
Губернатор Владимиров: жизни двух летчиков с упавшего Ту-22М3 ничего не угрожает
© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
ПЯТИГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. На борту самолета находились четыре человека. По уточненным данным, третий член экипажа погиб, четвертого еще ищут.
"Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", – написал Владимиров.