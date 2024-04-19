https://ria.ru/20240419/letchiki-1940987645.html

Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3

Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024

Ставропольский губернатор рассказал о состоянии летчиков упавшего Ту-22М3

Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:01

2024-04-19T11:01

2024-04-19T11:02

происшествия

ставропольский край

россия

владимир владимиров

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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ПЯТИГОРСК, 19 апр – РИА Новости. Угрозы для жизни двоих летчиков экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, нет, в ближайшее время их перевезут в госпиталь, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. На борту самолета находились четыре человека. По уточненным данным, третий член экипажа погиб, четвертого еще ищут. "Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", – написал Владимиров.

https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html

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Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия, владимир владимиров, воздушно-космические силы россии, ту-22м3