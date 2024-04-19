https://ria.ru/20240419/lekarstva-1941009108.html

Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств

Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 19.04.2024

Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:59

2024-04-19T11:59

2024-04-19T11:59

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов. "Следующая задача – расширение лекарственного обеспечения граждан. В нашей стране выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Конечно, нужно наращивать производство", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Мишустин также напомнил, что уже приняты решения, чтобы терапию бесплатно могли проходить больше пациентов с болезнями сердца, на что ежегодно будет направляться свыше одиннадцати с половиной миллиардов рублей. Глава правительства напомнил и о поручении президента к концу десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. "Прави­тельство предусмотрело ресурсы для повышения доступности лечения при этом диагнозе. Важно и дальше уделять подобным вопросам пристальное внимание", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин