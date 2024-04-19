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Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 19.04.2024
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11:59 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/lekarstva-1941009108.html
Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств
Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:59
2024-04-19T11:59
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов. "Следующая задача – расширение лекарственного обеспечения граждан. В нашей стране выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Конечно, нужно наращивать производство", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Мишустин также напомнил, что уже приняты решения, чтобы терапию бесплатно могли проходить больше пациентов с болезнями сердца, на что ежегодно будет направляться свыше одиннадцати с половиной миллиардов рублей. Глава правительства напомнил и о поручении президента к концу десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. "Прави­тельство предусмотрело ресурсы для повышения доступности лечения при этом диагнозе. Важно и дальше уделять подобным вопросам пристальное внимание", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240214/putin-1927427505.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал наращивать производство жизненно необходимых лекарств

Мишустин призвал наращивать производство российских жизненно важных лекарств

© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaЖенщина принимает лекарственные препараты
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Pexels/Karolina Grabowska
Женщина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов.
"Следующая задача – расширение лекарственного обеспечения граждан. В нашей стране выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Конечно, нужно наращивать производство", - сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.
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Мишустин также напомнил, что уже приняты решения, чтобы терапию бесплатно могли проходить больше пациентов с болезнями сердца, на что ежегодно будет направляться свыше одиннадцати с половиной миллиардов рублей.
Глава правительства напомнил и о поручении президента к концу десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом С.
"Прави­тельство предусмотрело ресурсы для повышения доступности лечения при этом диагнозе. Важно и дальше уделять подобным вопросам пристальное внимание", - сказал Мишустин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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