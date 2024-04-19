https://ria.ru/20240419/kvadrotsikly-1941016217.html

Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области

Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.04.2024

Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области

Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:35

2024-04-19T12:35

2024-04-19T12:35

надежные люди

сергей носов

сво

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941019434_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_d98a7313f5ae9b9246b32f540ef9db0f.jpg

МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Шесть квадроциклов и семь тонн груза различного назначения доставили для наших ребят. Здесь посылки от родных из каждого посёлка, лекарства, медицинские материалы и оборудование, средства реабилитации, необходимое снаряжение, книги и многое другое. Первые два квадроцикла доставят подразделениям разведки и медицины. Ещё четыре также направят колымчанам на места, где они сегодня нужнее всего", - написал Носов.

https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей носов, сво, магаданская область