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Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области
Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.04.2024
Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области
Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:35
2024-04-19T12:35
2024-04-19T12:35
надежные люди
сергей носов
сво
магаданская область
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МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Шесть квадроциклов и семь тонн груза различного назначения доставили для наших ребят. Здесь посылки от родных из каждого посёлка, лекарства, медицинские материалы и оборудование, средства реабилитации, необходимое снаряжение, книги и многое другое. Первые два квадроцикла доставят подразделениям разведки и медицины. Ещё четыре также направят колымчанам на места, где они сегодня нужнее всего", - написал Носов.
https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей носов, сво, магаданская область
Надежные люди, Сергей Носов, СВО, Магаданская область