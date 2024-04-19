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Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Надежные люди
 
12:35 19.04.2024
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Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области
Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.04.2024
Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области
Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:35
2024-04-19T12:35
надежные люди
сергей носов
сво
магаданская область
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МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Шесть квадроциклов и семь тонн груза различного назначения доставили для наших ребят. Здесь посылки от родных из каждого посёлка, лекарства, медицинские материалы и оборудование, средства реабилитации, необходимое снаряжение, книги и многое другое. Первые два квадроцикла доставят подразделениям разведки и медицины. Ещё четыре также направят колымчанам на места, где они сегодня нужнее всего", - написал Носов.
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сергей носов, сво, магаданская область
Надежные люди, Сергей Носов, СВО, Магаданская область

Шесть квадроциклов доставили участникам СВО из Магаданской области

© Telegram/Сергей Носов LiveШесть квадроциклов и посылки из дома доставили участникам СВО из Магаданской области
Шесть квадроциклов и посылки из дома доставили участникам СВО из Магаданской области
© Telegram/Сергей Носов Live
Шесть квадроциклов и посылки из дома доставили участникам СВО из Магаданской области
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Волонтеры доставили участникам СВО из Магаданской области шесть квадроциклов и посылки от родных из каждого поселка региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Шесть квадроциклов и семь тонн груза различного назначения доставили для наших ребят. Здесь посылки от родных из каждого посёлка, лекарства, медицинские материалы и оборудование, средства реабилитации, необходимое снаряжение, книги и многое другое. Первые два квадроцикла доставят подразделениям разведки и медицины. Ещё четыре также направят колымчанам на места, где они сегодня нужнее всего", - написал Носов.
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Надежные людиСергей НосовСВОМагаданская область
 
 
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