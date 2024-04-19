https://ria.ru/20240419/krushenie-1940970943.html
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб - РИА Новости, 19.04.2024
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб
Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:56
2024-04-19T09:56
2024-04-19T10:45
ставропольский край
происшествия
владимир владимиров
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940958428_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_69503b2f93624250e7f04299a8e9f505.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал глава региона.Незадолго до этого Владимиров заявил, что двух летчиков доставили в медучреждения.О разбившемся на Ставрополье бомбардировщике Ту-22М3 рассказали утром в пятницу в Минобороны. Это произошло при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940958428_0:65:960:785_1920x0_80_0_0_9ec3687dddfe0f5aabea2b0c7e095ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия, владимир владимиров, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия
Ставропольский край, Происшествия, Владимир Владимиров, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Россия
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб
Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале
.
"Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал глава региона.
Незадолго до этого Владимиров заявил, что двух летчиков доставили в медучреждения.
О разбившемся на Ставрополье бомбардировщике Ту-22М3 рассказали утром в пятницу в Минобороны. Это произошло при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.