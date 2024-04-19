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Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб - РИА Новости, 19.04.2024
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09:56 19.04.2024 (обновлено: 10:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/krushenie-1940970943.html
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб - РИА Новости, 19.04.2024
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб
Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:56
2024-04-19T10:45
ставропольский край
происшествия
владимир владимиров
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
россия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал глава региона.Незадолго до этого Владимиров заявил, что двух летчиков доставили в медучреждения.О разбившемся на Ставрополье бомбардировщике Ту-22М3 рассказали утром в пятницу в Минобороны. Это произошло при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html
ставропольский край
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ставропольский край, происшествия, владимир владимиров, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия
Ставропольский край, Происшествия, Владимир Владимиров, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Россия
Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб

Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб

© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал глава региона.
Незадолго до этого Владимиров заявил, что двух летчиков доставили в медучреждения.
О разбившемся на Ставрополье бомбардировщике Ту-22М3 рассказали утром в пятницу в Минобороны. Это произошло при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Самолет Ту-22М3. Летно-технические характеристики
10:15
 
Ставропольский крайПроисшествияВладимир ВладимировВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Россия
 
 
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