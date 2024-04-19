https://ria.ru/20240419/krushenie-1940970943.html

Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб

Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб - РИА Новости, 19.04.2024

Один из членов экипажа самолета, упавшего в Ставропольском крае, погиб

Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:56

2024-04-19T09:56

2024-04-19T10:45

ставропольский край

происшествия

владимир владимиров

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Один из членов экипажа самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", — написал глава региона.Незадолго до этого Владимиров заявил, что двух летчиков доставили в медучреждения.О разбившемся на Ставрополье бомбардировщике Ту-22М3 рассказали утром в пятницу в Минобороны. Это произошло при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.

https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940972762.html

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, происшествия, владимир владимиров, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия