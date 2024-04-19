https://ria.ru/20240419/kot-1940972581.html

На Сахалине кот третий год подряд приходит к спасшим его ветеринарам

На Сахалине кот третий год подряд приходит к спасшим его ветеринарам - РИА Новости, 19.04.2024

На Сахалине кот третий год подряд приходит к спасшим его ветеринарам

Бездомный кот третий год подряд весной приходит на ветстанцию на юге Сахалина к спасшим его ветеринарам. Об этом РИА Новости рассказал ведущий врач станции по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:02

2024-04-19T10:02

2024-04-19T10:36

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА Новости. Бездомный кот третий год подряд весной приходит на ветстанцию на юге Сахалина к спасшим его ветеринарам. Об этом РИА Новости рассказал ведущий врач станции по борьбе с болезнями животных в городе Аниве Максим Шулико. "Мы подобрали его три года назад на дороге. Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша (такую кличку мы дали бездомному найденышу за черный окрас): отмыли, подстригли, обработали от блох и глистов, провели полный курс вакцинации. Но однажды после прогулки он не вернулся к нам. Конечно, мы переживали за кота. Но каково же было наше удивление, когда на следующий год, и опять в апреле, Черныш вернулся к нам", — поделился собеседник агентства.По словам Максима, "посетителя" вновь откормили, отмыли, подлечили, и опять "кот, который гуляет сам по себе", через месяц ушел по-английски, не прощаясь. "Но и в этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой "санаторий". Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца. Как Черныш выживает остальное время года, нам, к сожалению, неизвестно. Но мы уже знаем, что и следующей весной кот навестит нас. Так что для меня и коллег его приход означает начало весны и наступление теплых дней", — рассказал ветеринар. По словам Максима, приехавшего на Сахалин из Волгограда десять лет назад, за всю врачебную практику с подобным случаем он сталкивается впервые.

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

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сахалин, волгоград, общество