https://ria.ru/20240419/koordinaty-1940954490.html

Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ

Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024

Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ

Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:39

2024-04-19T08:39

2024-04-19T08:58

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации солдат ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков. Так, были переданы координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, которые располагались на территории агрофирмы. Таким же способом получена информация о ПВД в Ковшаровке", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что по всем предполагаемым целям была произведена доразведка, а после нанесены удары.

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины