https://ria.ru/20240419/koordinaty-1940954490.html
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ
Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:39
2024-04-19T08:39
2024-04-19T08:58
в мире
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации солдат ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков. Так, были переданы координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, которые располагались на территории агрофирмы. Таким же способом получена информация о ПВД в Ковшаровке", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что по всем предполагаемым целям была произведена доразведка, а после нанесены удары.
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ
Жители Купянского района под Харьковом сообщают разведке о местах дислокации ВСУ