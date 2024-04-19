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Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 19.04.2024 (обновлено: 08:58 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/koordinaty-1940954490.html
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ
Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:39
2024-04-19T08:58
в мире
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации солдат ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков. Так, были переданы координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, которые располагались на территории агрофирмы. Таким же способом получена информация о ПВД в Ковшаровке", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что по всем предполагаемым целям была произведена доразведка, а после нанесены удары.
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Харьковской области передают разведке координаты мест дислокации ВСУ

Жители Купянского района под Харьковом сообщают разведке о местах дислокации ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Местные жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации солдат ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков. Так, были переданы координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, которые располагались на территории агрофирмы. Таким же способом получена информация о ПВД в Ковшаровке", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что по всем предполагаемым целям была произведена доразведка, а после нанесены удары.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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