https://ria.ru/20240419/kazanforum-1941121270.html
Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum
Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum - РИА Новости, 19.04.2024
Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum
Международные эксперты во время проведения KazanForum поднимут тему развития медицинского туризма в России и странах ОИС, а также обсудят новые возможности в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:35
2024-04-19T18:35
2024-04-19T18:35
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
азербайджан
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международные эксперты во время проведения KazanForum поднимут тему развития медицинского туризма в России и странах ОИС, а также обсудят новые возможности в сфере халяль-услуг для пациентов из стран исламского мира во время проведения KazanForum, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан. Медицинский туризм в России показывает высокую динамику развития: если в 2017 году в РФ на лечение прибыли 300 тысяч иностранцев, то в 2023 году – до 1,6 миллиона человек. Наибольшим спросом медицинские услуги в России пользуются у туристов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При этом интерес вызывают как общемедицинские обследования, так и услуги более узкого профиля, такие как офтальмология, нейрохирургия и другие. ХV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает фонд "Росконгресс", исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
https://ria.ru/20240416/turkmeniya-1940390156.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика татарстан (татарстан), азербайджан
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Азербайджан
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международные эксперты во время проведения KazanForum поднимут тему развития медицинского туризма в России и странах ОИС, а также обсудят новые возможности в сфере халяль-услуг для пациентов из стран исламского мира во время проведения KazanForum, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан.
Медицинский туризм в России показывает высокую динамику развития: если в 2017 году в РФ на лечение прибыли 300 тысяч иностранцев, то в 2023 году – до 1,6 миллиона человек.
Наибольшим спросом медицинские услуги в России пользуются у туристов из Азербайджана
, Казахстана
, Узбекистана
, Таджикистана
и Киргизии
. При этом интерес вызывают как общемедицинские обследования, так и услуги более узкого профиля, такие как офтальмология, нейрохирургия и другие.
ХV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает фонд "Росконгресс", исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".