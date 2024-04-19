https://ria.ru/20240419/kazanforum-1941121270.html

Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum

Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum - РИА Новости, 19.04.2024

Медицинский туризм в России и исламских странах обсудят на KazanForum

Международные эксперты во время проведения KazanForum поднимут тему развития медицинского туризма в России и странах ОИС, а также обсудят новые возможности в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:35

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

азербайджан

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международные эксперты во время проведения KazanForum поднимут тему развития медицинского туризма в России и странах ОИС, а также обсудят новые возможности в сфере халяль-услуг для пациентов из стран исламского мира во время проведения KazanForum, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан. Медицинский туризм в России показывает высокую динамику развития: если в 2017 году в РФ на лечение прибыли 300 тысяч иностранцев, то в 2023 году – до 1,6 миллиона человек. Наибольшим спросом медицинские услуги в России пользуются у туристов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При этом интерес вызывают как общемедицинские обследования, так и услуги более узкого профиля, такие как офтальмология, нейрохирургия и другие. ХV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо". Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает фонд "Росконгресс", исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

https://ria.ru/20240416/turkmeniya-1940390156.html

россия

республика татарстан (татарстан)

азербайджан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, республика татарстан (татарстан), азербайджан