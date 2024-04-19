https://ria.ru/20240419/ishim-1941141302.html
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду - РИА Новости, 19.04.2024
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду
В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:58
2024-04-19T19:58
2024-04-19T20:06
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона."Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим у города за день вырос на 131 сантиметр и достиг к 20.00 (18.00 мск) пятницы 821 сантиметра, критическая отметка уровня - 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_157:0:1174:763_1920x0_80_0_0_ede0509c969339ed67783d1127bd5e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду
Власти: первый ярус набережной в городе Ишиме Тюменской области ушел под воду
ТЮМЕНЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона.
"Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим у города за день вырос на 131 сантиметр и достиг к 20.00 (18.00 мск) пятницы 821 сантиметра, критическая отметка уровня - 850 сантиметров.