https://ria.ru/20240419/ishim-1941141302.html

Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду

Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду - РИА Новости, 19.04.2024

Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду

В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:58

2024-04-19T19:58

2024-04-19T20:06

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона."Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим у города за день вырос на 131 сантиметр и достиг к 20.00 (18.00 мск) пятницы 821 сантиметра, критическая отметка уровня - 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

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Наталья Макарова

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия