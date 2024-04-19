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Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду - РИА Новости, 19.04.2024
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19:58 19.04.2024 (обновлено: 20:06 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ishim-1941141302.html
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду - РИА Новости, 19.04.2024
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду
В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:58
2024-04-19T20:06
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона."Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим у города за день вырос на 131 сантиметр и достиг к 20.00 (18.00 мск) пятницы 821 сантиметра, критическая отметка уровня - 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Первый ярус набережной в Ишиме ушел под воду

Власти: первый ярус набережной в городе Ишиме Тюменской области ушел под воду

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Ишиме Тюменской области затопило первый ярус набережной реки Ишим, сообщает информационный центр правительства региона.
"Динамика подтопления набережной города Ишим за последние дни. Первый ярус полностью скрылся под водой. Только за сегодня, 19 апреля, вода прибыла на 131 сантиметр", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим у города за день вырос на 131 сантиметр и достиг к 20.00 (18.00 мск) пятницы 821 сантиметра, критическая отметка уровня - 850 сантиметров.
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Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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