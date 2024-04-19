https://ria.ru/20240419/ishim-1940980213.html

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) достиг 750 сантиметров, поднявшись за четыре часа на 60 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:28

2024-04-19T10:28

2024-04-19T10:40

ишим (река)

тюмень

тюменская область

наводнения в россии — 2024

общество

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) достиг 750 сантиметров, поднявшись за четыре часа на 60 сантиметров, сообщает информцентр правительства региона.За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области поднялся на 228 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг отметки в 690 сантиметров. Критическая отметка уровня воды в реке у города Ишима - 850 сантиметров.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на 2 метра.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html

ишим (река)

тюмень

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ишим (река), тюмень, тюменская область, наводнения в россии — 2024, общество