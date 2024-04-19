https://ria.ru/20240419/golikova-1941014259.html

Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С

Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С - РИА Новости, 19.04.2024

Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, если лечение от гепатита С будут получать не менее 100 тысяч граждан ежегодно, то к 2030 году болезнь удастся... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

2024-04-19T13:10

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, если лечение от гепатита С будут получать не менее 100 тысяч граждан ежегодно, то к 2030 году болезнь удастся минимизировать. "Министерство здравоохранения вместе с регионами завершает формирование реестра больных, которые страдают гепатитом С. Очень важно, чтобы лечение ежегодно получали не менее 100 тысяч граждан, которые страдают этим недугом, тогда мы к 2030 году сможем минимизировать это заболевание. И здесь я очень рассчитываю на то, что вы максимально активно завершите работу по формированию реестра, потому что он является основой для обеспечения как раз лекарственными средствами", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.

https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова