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Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С - РИА Новости, 19.04.2024
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12:14 19.04.2024 (обновлено: 13:10 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/golikova-1941014259.html
Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С
Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С - РИА Новости, 19.04.2024
Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, если лечение от гепатита С будут получать не менее 100 тысяч граждан ежегодно, то к 2030 году болезнь удастся... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:14
2024-04-19T13:10
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, если лечение от гепатита С будут получать не менее 100 тысяч граждан ежегодно, то к 2030 году болезнь удастся минимизировать. "Министерство здравоохранения вместе с регионами завершает формирование реестра больных, которые страдают гепатитом С. Очень важно, чтобы лечение ежегодно получали не менее 100 тысяч граждан, которые страдают этим недугом, тогда мы к 2030 году сможем минимизировать это заболевание. И здесь я очень рассчитываю на то, что вы максимально активно завершите работу по формированию реестра, потому что он является основой для обеспечения как раз лекарственными средствами", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, как минимизировать заболеваемость гепатитом С

Голикова: если лечение от гепатита С ежегодно получат не менее 100 тысяч человек

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, если лечение от гепатита С будут получать не менее 100 тысяч граждан ежегодно, то к 2030 году болезнь удастся минимизировать.
«
"Министерство здравоохранения вместе с регионами завершает формирование реестра больных, которые страдают гепатитом С. Очень важно, чтобы лечение ежегодно получали не менее 100 тысяч граждан, которые страдают этим недугом, тогда мы к 2030 году сможем минимизировать это заболевание. И здесь я очень рассчитываю на то, что вы максимально активно завершите работу по формированию реестра, потому что он является основой для обеспечения как раз лекарственными средствами", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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