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Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора - РИА Новости, 19.04.2024
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11:27 19.04.2024 (обновлено: 11:30 19.04.2024)
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Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора - РИА Новости, 19.04.2024
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора
Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:27
2024-04-19T11:30
происшествия
жилье
россия
санкт-петербург
андрей захаров
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении ее бывшего коллеги, признанного иноагентом. &quot;Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора &quot;Фонтанки&quot; Ксении Клочковой... По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*&quot;, – пишет издание.По данным "Фонтанки", уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля. Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, жилье, россия, санкт-петербург, андрей захаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Захаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора

"Фонтанка" сообщила об обысках в квартире журналистки Ксении Клочковой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении ее бывшего коллеги, признанного иноагентом.
«

"Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора "Фонтанки" Ксении Клочковой... По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*", – пишет издание.

По данным "Фонтанки", уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля.
Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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