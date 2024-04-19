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Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора - РИА Новости, 19.04.2024
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора
Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:27
2024-04-19T11:27
2024-04-19T11:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении ее бывшего коллеги, признанного иноагентом. "Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора "Фонтанки" Ксении Клочковой... По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*", – пишет издание.По данным "Фонтанки", уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля. Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, жилье, россия, санкт-петербург, андрей захаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Захаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербургская газета "Фонтанка" сообщила об обысках у своего автора
"Фонтанка" сообщила об обысках в квартире журналистки Ксении Клочковой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Интернет-газета "Фонтанка" сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой, которые, предположительно, прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении ее бывшего коллеги, признанного иноагентом.
«
"Сотрудники Следственного комитета пришли к квартиру журналистки и автора "Фонтанки" Ксении Клочковой... По предварительным данным, это произошло в рамках дела в отношении в прошлом петербургского журналиста Андрея Захарова*", – пишет издание.
По данным "Фонтанки", уголовное дело в отношении Захарова*, который работал в этой интернет-газете до своего переезда из Петербурга, возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Клочкова якобы проходит в качестве свидетеля.
Комментарием городского главка СК РФ о возможных следственных действиях по этому делу РИА Новости пока не располагает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента