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В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана"
В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана" - РИА Новости, 19.04.2024
В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана"
Американской девочке Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, в пятницу проведут первую операцию в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:12
2024-04-19T11:12
2024-04-19T11:20
санкт-петербург
луна феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Американской девочке Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, в пятницу проведут первую операцию в Санкт-Петербурге, куда семья ребенка приехала на лечение, сообщила хирург частной городской клиники. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Для продолжения лечения семья девочки в среду прибыла в Петербург. "Наша пациентка Луна прошла предоперационное обследование и сегодня утром у неё первая операция. Пожелайте девочке здоровья, а хирургам — удачи", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен. Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.-0-
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санкт-петербург, луна феннер, общество
Санкт-Петербург, Луна Феннер, Общество
В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана"
В Петербурге американской девочке Луне Феннер проведут первую операцию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Американской девочке Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, в пятницу проведут первую операцию в Санкт-Петербурге, куда семья ребенка приехала на лечение, сообщила хирург частной городской клиники.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Для продолжения лечения семья девочки в среду прибыла в Петербург.
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"Наша пациентка Луна прошла предоперационное обследование и сегодня утром у неё первая операция. Пожелайте девочке здоровья, а хирургам — удачи", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен.
Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.-0-