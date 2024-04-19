https://ria.ru/20240419/fenner-1940992006.html

В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана"

В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана" - РИА Новости, 19.04.2024

В Петербурге проведут первую операцию девочке в "маске Бэтмана"

Американской девочке Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, в пятницу проведут первую операцию в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:12

2024-04-19T11:12

2024-04-19T11:20

санкт-петербург

луна феннер

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Американской девочке Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, в пятницу проведут первую операцию в Санкт-Петербурге, куда семья ребенка приехала на лечение, сообщила хирург частной городской клиники. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Для продолжения лечения семья девочки в среду прибыла в Петербург. "Наша пациентка Луна прошла предоперационное обследование и сегодня утром у неё первая операция. Пожелайте девочке здоровья, а хирургам — удачи", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен. Ранее сообщалось, что пока на лице Луны сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения рубцы на лице девочки станут менее заметны, и их количество сократится.-0-

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санкт-петербург

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санкт-петербург, луна феннер, общество