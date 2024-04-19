https://ria.ru/20240419/eksport-1941114110.html

Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд

Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд - РИА Новости, 19.04.2024

Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд

В рамках активной работы по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:45

2024-04-19T17:45

2024-04-19T17:45

экономика

россия

волгоград

ростовская область

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В рамках активной работы по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) существенно увеличила общий объем поддержки экспортной деятельности в Южном федеральном округе, в 2023 году он составил более 2,7 миллиарда долларов, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель на окружном совещании, прошедшем 19 апреля в Волгограде."Среди лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Южном федеральном округе выделяются Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Волгоградские экспортеры, в частности, успешно сотрудничают с партнерами из 71 страны мира", - сказал Генкель.На совещании, собравшем представителей субъектов ЮФО, федеральных министерств, РЭЦ, Центров поддержки экспорта, а также деловых кругов и регионального бизнеса, были подведены итоги реализации национального проекта за 2023 год. Обсуждались стратегии улучшения механизмов поддержки экспорта и важность тесного взаимодействия с местными предприятиями на всех этапах экспортной деятельности.Участники акцентировали внимание на значении индивидуального подхода в выборе федеральных и региональных инструментов поддержки для каждой компании. Центры поддержки экспорта в регионах оказывают значительную помощь в этом процессе, способствуя росту экспортного потенциала российских предприятий.Российский экспортный центр продолжает проведение окружных совещаний в каждом федеральном округе, целью которых является разработка и совершенствование мер поддержки экспортно ориентированных компаний.Эти мероприятия становятся платформой для эффективного диалога между федеральными и региональными органами власти, общественными организациями и представителями бизнеса, направленного на укрепление экспортных позиций России на мировом рынке.

https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html

https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html

россия

волгоград

ростовская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, волгоград, ростовская область, российский экспортный центр (рэц)