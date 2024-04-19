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Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд - РИА Новости, 19.04.2024
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17:45 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/eksport-1941114110.html
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд - РИА Новости, 19.04.2024
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд
В рамках активной работы по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:45
2024-04-19T17:45
экономика
россия
волгоград
ростовская область
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В рамках активной работы по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) существенно увеличила общий объем поддержки экспортной деятельности в Южном федеральном округе, в 2023 году он составил более 2,7 миллиарда долларов, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель на окружном совещании, прошедшем 19 апреля в Волгограде."Среди лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Южном федеральном округе выделяются Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Волгоградские экспортеры, в частности, успешно сотрудничают с партнерами из 71 страны мира", - сказал Генкель.На совещании, собравшем представителей субъектов ЮФО, федеральных министерств, РЭЦ, Центров поддержки экспорта, а также деловых кругов и регионального бизнеса, были подведены итоги реализации национального проекта за 2023 год. Обсуждались стратегии улучшения механизмов поддержки экспорта и важность тесного взаимодействия с местными предприятиями на всех этапах экспортной деятельности.Участники акцентировали внимание на значении индивидуального подхода в выборе федеральных и региональных инструментов поддержки для каждой компании. Центры поддержки экспорта в регионах оказывают значительную помощь в этом процессе, способствуя росту экспортного потенциала российских предприятий.Российский экспортный центр продолжает проведение окружных совещаний в каждом федеральном округе, целью которых является разработка и совершенствование мер поддержки экспортно ориентированных компаний.Эти мероприятия становятся платформой для эффективного диалога между федеральными и региональными органами власти, общественными организациями и представителями бизнеса, направленного на укрепление экспортных позиций России на мировом рынке.
https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html
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россия
волгоград
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экономика, россия, волгоград, ростовская область, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Волгоград, Ростовская область, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Группа РЭЦ в 2023 году поддержала экспорт на Юге России на более $2,7 млрд

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В рамках активной работы по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) существенно увеличила общий объем поддержки экспортной деятельности в Южном федеральном округе, в 2023 году он составил более 2,7 миллиарда долларов, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель на окружном совещании, прошедшем 19 апреля в Волгограде.
"Среди лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Южном федеральном округе выделяются Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Волгоградские экспортеры, в частности, успешно сотрудничают с партнерами из 71 страны мира", - сказал Генкель.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Мой экспорт" - ключевой инструмент для экспортеров растительной продукции
17 апреля, 11:26
На совещании, собравшем представителей субъектов ЮФО, федеральных министерств, РЭЦ, Центров поддержки экспорта, а также деловых кругов и регионального бизнеса, были подведены итоги реализации национального проекта за 2023 год. Обсуждались стратегии улучшения механизмов поддержки экспорта и важность тесного взаимодействия с местными предприятиями на всех этапах экспортной деятельности.
Участники акцентировали внимание на значении индивидуального подхода в выборе федеральных и региональных инструментов поддержки для каждой компании. Центры поддержки экспорта в регионах оказывают значительную помощь в этом процессе, способствуя росту экспортного потенциала российских предприятий.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
РЭЦ: возврат НДС через "Мой экспорт" доступный способ поддержки экспортеров
18 апреля, 15:55
Российский экспортный центр продолжает проведение окружных совещаний в каждом федеральном округе, целью которых является разработка и совершенствование мер поддержки экспортно ориентированных компаний.
Эти мероприятия становятся платформой для эффективного диалога между федеральными и региональными органами власти, общественными организациями и представителями бизнеса, направленного на укрепление экспортных позиций России на мировом рынке.
 
ЭкономикаРоссияВолгоградРостовская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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