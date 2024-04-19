https://ria.ru/20240419/dzhonson-1941141001.html

Джонсон уличили в нарушении министерского кодекса

Джонсон уличили в нарушении министерского кодекса - РИА Новости, 19.04.2024

Джонсон уличили в нарушении министерского кодекса

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь нарушил министерский кодекс, в этот раз нарушение связано с поездкой политика в Венесуэлу и встречей с РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:54

2024-04-19T19:54

2024-04-19T20:12

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борис джонсон

николас мадуро

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь нарушил министерский кодекс, в этот раз нарушение связано с поездкой политика в Венесуэлу и встречей с президентом страны Николасом Мадуро, следует из письма руководителя Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba) лорда Пиклза, адресованного британскому вице-премьеру Оливеру Даудену. Ранее сообщалось, что Джонсон в феврале совершил тайный визит в Венесуэлу, где провел переговоры с президентом Николасом Мадуро, стороны обсудили конфликт на Украине. "Acoba серьёзно относится к соблюдению правил, расследуя любые нарушения и сообщая о них правительству. Отсутствие сотрудничества с комитетом со стороны господина Джонсона является достаточным (основанием – ред.), чтобы сообщить вам о его поведении как о нарушении правил правительства", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте правительства Британии. Глава Acoba напоминает, что в соответствии с правилами бывшие министры не должны устраиваться на новую должность до получения рекомендации со стороны комитета. Лорд Пиклз указал на то, что, по сообщениям СМИ, встреча Джонсона с Мадуро прошла в сопровождении одного из основателей хедж-фонда Merlyn Advisors. Как сообщает телеканал Sky News, фонд сам организовал общение между политиками. Комитет неоднократно просил экс-премьера прояснить его связь с Merlyn Advisors, однако Джонсон не только не сделал этого, но и не стал отрицать сотрудничество с организацией на бездоговорной основе, сказано в письме. "Господин Джонсон уклончив в общении с комитетом по этому вопросу, избегает отвечать на конкретные вопросы и отказывается открыто говорить о своих отношениях с Merlyn Advisors", - написал глава Acoba. Лорд Пиклз напомнил, что решение по санкциям за такое нарушение остаётся за правительством, однако признал, что власти могут только принять во внимание эту информацию, поскольку правила устарели и больше не актуальны. Ранее сообщалось, что Борис Джонсон в очередной раз нарушил кодекс министров, не получив официального разрешения на работу в качестве колумниста газеты Daily Mail. По правилам все бывшие премьер-министры в течение двух лет после ухода с поста обязаны получать разрешение Acoba перед тем, как устроиться на новую должность. При этом британские СМИ отмечали, что Джонсон нарушил это предписание уже второй раз: в 2018 году он стал вести колонку в газете Telegraph после ухода с должности главы британского МИД, также не заручившись официальным разрешением. За эту работу он получал 275 тысяч фунтов стерлингов в год.

https://ria.ru/20240229/dzhonson-1930285688.html

https://ria.ru/20240310/dzhonson-1932094775.html

https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, великобритания, украина, борис джонсон, николас мадуро