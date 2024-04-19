https://ria.ru/20240419/dom-1941159515.html

В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса

В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса - РИА Новости, 19.04.2024

В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса

США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:52

2024-04-19T21:52

2024-04-19T23:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сразу же", - ответила она на вопрос журналистов о том, когда в случае выделения средств конгрессом можно будет ждать возобновления помощи Украине.Палата представителей, несколько месяцев тормозившая выделение средств, в субботу намерена рассмотреть пакет законопроектов о многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали бюджетные ассигнования на поддержку Киева и, пока конгресс не утвердит новые, будут не в состоянии обеспечивать новые поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html

украина

киев

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, карин жан-пьер