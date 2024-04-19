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В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 19.04.2024 (обновлено: 23:02 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/dom-1941159515.html
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса - РИА Новости, 19.04.2024
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса
США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:52
2024-04-19T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сразу же", - ответила она на вопрос журналистов о том, когда в случае выделения средств конгрессом можно будет ждать возобновления помощи Украине.Палата представителей, несколько месяцев тормозившая выделение средств, в субботу намерена рассмотреть пакет законопроектов о многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали бюджетные ассигнования на поддержку Киева и, пока конгресс не утвердит новые, будут не в состоянии обеспечивать новые поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html
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в мире, украина, киев, сша, карин жан-пьер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Карин Жан-Пьер
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса

Белый дом: США сразу после одобрения конгресса возобновят поставки оружия Киеву

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Сразу же", - ответила она на вопрос журналистов о том, когда в случае выделения средств конгрессом можно будет ждать возобновления помощи Украине.
Палата представителей, несколько месяцев тормозившая выделение средств, в субботу намерена рассмотреть пакет законопроектов о многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали бюджетные ассигнования на поддержку Киева и, пока конгресс не утвердит новые, будут не в состоянии обеспечивать новые поставки оружия и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАКарин Жан-Пьер
 
 
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