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В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса - РИА Новости, 19.04.2024
В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса
США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:52
2024-04-19T21:52
2024-04-19T23:02
специальная военная операция на украине
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карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США немедленно возобновят военные поставки Украине, если конгресс выделит на это средства, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сразу же", - ответила она на вопрос журналистов о том, когда в случае выделения средств конгрессом можно будет ждать возобновления помощи Украине.Палата представителей, несколько месяцев тормозившая выделение средств, в субботу намерена рассмотреть пакет законопроектов о многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали бюджетные ассигнования на поддержку Киева и, пока конгресс не утвердит новые, будут не в состоянии обеспечивать новые поставки оружия и боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белом доме пообещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгресса
Белый дом: США сразу после одобрения конгресса возобновят поставки оружия Киеву