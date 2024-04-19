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На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья - РИА Новости, 19.04.2024
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15:29 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/derevya-1941072729.html
На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья
На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья - РИА Новости, 19.04.2024
На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья
Трехмерные модели скверов и парков с деревьями появились на "Яндекс Картах" - сейчас их можно увидеть на картах Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:29
2024-04-19T15:29
москва
санкт-петербург
петергоф
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Трехмерные модели скверов и парков с деревьями появились на "Яндекс Картах" - сейчас их можно увидеть на картах Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф, говорится в сообщении компании. "Яндекс Карты" создали 3D-модели городских скверов и парков. В "Яндекс Картах" появилось более 4 миллионов 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф. Это поможет пользователям выбрать место для прогулки или оценить район при покупке квартиры", - сказано в сообщении. Для того чтобы озеленить скверы на картах, компания использовала нейросеть: она определяла характеристики и координаты деревьев по спутниковому снимку, а потом ставила на нужное место 3D-модель хвойного или лиственного дерева, подходящую по высоте и размеру кроны. Массив прореживается там, где деревья стоят слишком плотно или вблизи дорог - это необходимо, чтобы не перегружать приложение и не мешать навигации. На карты добавилось 21 тысяча хвойных и около 4 миллиона лиственных деревьев. Их 3D-модели есть в 2 000 парках и скверах Москвы и Петербурга, а также во дворах и на улицах обоих городов.
https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html
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москва, санкт-петербург, петергоф, технологии
Москва, Санкт-Петербург, Петергоф, Технологии
На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья

На "Яндекс Картах" появились трехмерные модели скверов и парков с деревьями

© ЯндексТрехмерная модель на "Яндекс Картах"
Трехмерная модель на Яндекс Картах
© Яндекс
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Трехмерные модели скверов и парков с деревьями появились на "Яндекс Картах" - сейчас их можно увидеть на картах Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф, говорится в сообщении компании.
"Яндекс Карты" создали 3D-модели городских скверов и парков. В "Яндекс Картах" появилось более 4 миллионов 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф. Это поможет пользователям выбрать место для прогулки или оценить район при покупке квартиры", - сказано в сообщении.
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Для того чтобы озеленить скверы на картах, компания использовала нейросеть: она определяла характеристики и координаты деревьев по спутниковому снимку, а потом ставила на нужное место 3D-модель хвойного или лиственного дерева, подходящую по высоте и размеру кроны. Массив прореживается там, где деревья стоят слишком плотно или вблизи дорог - это необходимо, чтобы не перегружать приложение и не мешать навигации.
На карты добавилось 21 тысяча хвойных и около 4 миллиона лиственных деревьев. Их 3D-модели есть в 2 000 парках и скверах Москвы и Петербурга, а также во дворах и на улицах обоих городов.
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