https://ria.ru/20240419/derevya-1941072729.html

На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья

На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья - РИА Новости, 19.04.2024

На "Яндекс Картах" появились трехмерные деревья

Трехмерные модели скверов и парков с деревьями появились на "Яндекс Картах" - сейчас их можно увидеть на картах Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:29

2024-04-19T15:29

2024-04-19T15:29

москва

санкт-петербург

петергоф

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Трехмерные модели скверов и парков с деревьями появились на "Яндекс Картах" - сейчас их можно увидеть на картах Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф, говорится в сообщении компании. "Яндекс Карты" создали 3D-модели городских скверов и парков. В "Яндекс Картах" появилось более 4 миллионов 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф. Это поможет пользователям выбрать место для прогулки или оценить район при покупке квартиры", - сказано в сообщении. Для того чтобы озеленить скверы на картах, компания использовала нейросеть: она определяла характеристики и координаты деревьев по спутниковому снимку, а потом ставила на нужное место 3D-модель хвойного или лиственного дерева, подходящую по высоте и размеру кроны. Массив прореживается там, где деревья стоят слишком плотно или вблизи дорог - это необходимо, чтобы не перегружать приложение и не мешать навигации. На карты добавилось 21 тысяча хвойных и около 4 миллиона лиственных деревьев. Их 3D-модели есть в 2 000 парках и скверах Москвы и Петербурга, а также во дворах и на улицах обоих городов.

https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html

https://ria.ru/20240418/ii-model-1940901384.html

москва

санкт-петербург

петергоф

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, петергоф, технологии