https://ria.ru/20240419/cnn-1940948424.html
СМИ: израильские военные отказались комментировать данные о взрывах в Иране
СМИ: израильские военные отказались комментировать данные о взрывах в Иране - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: израильские военные отказались комментировать данные о взрывах в Иране
Вооруженные силы Израиля заявили, что у них "пока нет комментариев" по теме взрывов в Иране в пятницу утром, передает телеканал CNN. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:31
2024-04-19T07:31
2024-04-19T07:31
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бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля заявили, что у них "пока нет комментариев" по теме взрывов в Иране в пятницу утром, передает телеканал CNN. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. "На данный момент у нас нет комментариев", - заявили израильские военные телеканалу. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Израильский министр Бени Ганц тогда заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом
https://ria.ru/20240419/nyt-1940946734.html
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в мире, израиль, иран, исфахан, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Исфахан, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: израильские военные отказались комментировать данные о взрывах в Иране
CNN: израильские военные отказались комментировать сообщения о взрывах в Иране