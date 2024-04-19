https://ria.ru/20240419/ator-1940982344.html

Эксперты рассказали о реакции туристов на курортный сбор в Петербурге

Эксперты рассказали о реакции туристов на курортный сбор в Петербурге - РИА Новости, 19.04.2024

Эксперты рассказали о реакции туристов на курортный сбор в Петербурге

Туристы отреагировали на курортный сбор в Санкт-Петербурге острее, чем в других регионах РФ, в которых проводился такой эксперимент, это может сказаться на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:35

2024-04-19T10:35

2024-04-19T10:35

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Туристы отреагировали на курортный сбор в Санкт-Петербурге острее, чем в других регионах РФ, в которых проводился такой эксперимент, это может сказаться на популярности размещения в отелях, сообщила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начала действовать в Петербурге с 1 апреля. "Туристы отреагировали острее, чем это было, когда эксперимент был только введен в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае и в Крыму. Тогда ожидали оттока туристов от коллективных мест размещения в частный сектор, но этого не произошло. Сейчас реакция у туристов более нервная. Но пока они платят. Говорить сейчас о перераспределении спроса на частный сектор очень рано. Во-первых, все только началось, а во-вторых, еще не высокий туристический сезон в Петербурге. Пока сложно оценить, какие последствия для коллективных средств размещения могут быть", - сказала Ломидзе. При этом глава ассоциации сообщила, что "решение вводить курортный сбор не с июня, а с апреля, для того, чтобы возникла определенная привычка и это стало некой обыденностью, было правильным". "АТОР не может рекомендовать регионам не вводить курортный сбор, потому что понимает цель туристического сбора. Это средства, которые поступают в бюджет муниципалитета на поддержку туристической инфраструктуры. Построить на это ничего нельзя, но содержать в порядке, в чистоте, сделать какой-то ремонт можно. И мы понимаем, что в любом муниципалитете эти средства не лишние, даже в таком городе, как Петербург", - пояснила она. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. Как сообщал городской комитет по развитию туризма в декабре, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, в 2024 году планируется собрать примерно 300 миллионов рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240402/peterburg-1937310722.html

https://ria.ru/20240401/sbor-1937004441.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, ставропольский край, майя ломидзе, александр беглов, ассоциация туроператоров россии (атор)