https://ria.ru/20240419/armeniya-1941101903.html

В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном

В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном - РИА Новости, 19.04.2024

В Ереване анонсировали первую демаркированную границу с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном впервые появляется демаркированная граница на участке в Тавушской области, заявили в пятницу аппарате армянского премьера Никола... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:13

2024-04-19T17:13

2024-04-19T17:13

в мире

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

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ЕРЕВАН, 19 апр - РИА Новости. Между Арменией и Азербайджаном впервые появляется демаркированная граница на участке в Тавушской области, заявили в пятницу аппарате армянского премьера Никола Пашиняна. Ранее в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада". "Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех (армянских - ред.) сел", - заявили в аппарате премьера госагентству "Арменпресс" Там также отметили, что картографической основой процесса являются последние топографические карты времен СССР, "которые имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами". "Важный нюанс заключается в том, что согласно заявлению комиссий, восстанавливаются существовавшие на момент распада Советского Союза и имеющие правовую основу границы, то есть те границы, которые де-юре существовали между Советской Арменией и Советским Азербайджаном", - отметили в аппарате премьера. Там напомнили, что комиссии договорились после утверждения регламента согласовать порядок делимитации остальных участков армяно-азербайджанской государственной границы, и в этом контексте также затронут проблему анклавов/эксклавов. Указывается, что в процессе делимитации сначала должно быть де-юре обосновано наличие эксклавов/анклавов. Подчеркивается также, что после делимитации границы вооруженные силы будут отведены на участке четырех сел и уступят место пограничным войскам "в короткие, но разумные сроки, без искусственных задержек". Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.

https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html

https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения