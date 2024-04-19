https://ria.ru/20240419/arest-1940959632.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки - РИА Новости, 19.04.2024

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Арестован гражданин Таджикистана, обвиняемый в сексуальном насилии над пенсионеркой в Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:20

2024-04-19T09:20

2024-04-19T10:18

происшествия

жилье

таджикистан

пушкино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арестован гражданин Таджикистана, обвиняемый в сексуальном насилии над пенсионеркой в Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. По данным следствия, 7 апреля в Пушкино 39-летний гражданин Таджикистана пришел в дом к знакомой 71-летней пенсионерке, "приставил нож к ее шее и, высказав угрозу убийством, совершил насильственные действия сексуального характера". Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). "Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении. Следствие также установило, что обвиняемый неофициально работал в разных домах для престарелых в Московской области, поэтому в настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html

таджикистан

пушкино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, таджикистан, пушкино, россия, следственный комитет россии (ск рф)