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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки - РИА Новости, 19.04.2024
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
Арестован гражданин Таджикистана, обвиняемый в сексуальном насилии над пенсионеркой в Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:20
2024-04-19T09:20
2024-04-19T10:18
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арестован гражданин Таджикистана, обвиняемый в сексуальном насилии над пенсионеркой в Пушкино, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. По данным следствия, 7 апреля в Пушкино 39-летний гражданин Таджикистана пришел в дом к знакомой 71-летней пенсионерке, "приставил нож к ее шее и, высказав угрозу убийством, совершил насильственные действия сексуального характера". Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). "Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении. Следствие также установило, что обвиняемый неофициально работал в разных домах для престарелых в Московской области, поэтому в настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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происшествия, жилье, таджикистан, пушкино, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Таджикистан, Пушкино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
В Подмосковье арестовали гражданина Таджикистана за изнасилование пенсионерки