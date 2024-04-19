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Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 19.04.2024 (обновлено: 10:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/aerodrom-1940971517.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области
Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:57
2024-04-19T10:14
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
безопасность
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло", — сказал собеседник агентства.О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому подпольщик рассказал 30 марта. За неделю до этого, по его словам, ВС России поразили там два украинских Су-24, которые били по Севастополю.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.В пятницу, как отметил Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Канатово в Кировограде и Лозоватка в Кривом Роге.ВС России также ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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николаевская область, украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, су-24
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Су-24
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

Подполье: ВС РФ ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло", — сказал собеседник агентства.
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15 апреля, 08:30
О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому подпольщик рассказал 30 марта. За неделю до этого, по его словам, ВС России поразили там два украинских Су-24, которые били по Севастополю.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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В пятницу, как отметил Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Канатово в Кировограде и Лозоватка в Кривом Роге.
ВС России также ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСу-24
 
 
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