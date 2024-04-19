https://ria.ru/20240419/aerodrom-1940971517.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:57

2024-04-19T09:57

2024-04-19T10:14

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло", — сказал собеседник агентства.О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому подпольщик рассказал 30 марта. За неделю до этого, по его словам, ВС России поразили там два украинских Су-24, которые били по Севастополю.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.В пятницу, как отметил Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Канатово в Кировограде и Лозоватка в Кривом Роге.ВС России также ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.

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https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаевская область, украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, су-24