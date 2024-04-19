Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области
Подполье: ВС РФ ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилет около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло", — сказал собеседник агентства.
О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому подпольщик рассказал 30 марта. За неделю до этого, по его словам, ВС России поразили там два украинских Су-24, которые били по Севастополю.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В пятницу, как отметил Лебедев, армия открыла огонь в районе Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Кроме того, под ударом оказались аэродромы Канатово в Кировограде и Лозоватка в Кривом Роге.
ВС России также ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.
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