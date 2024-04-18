https://ria.ru/20240418/yaytsa-1940728156.html

ФАС напомнила производителям куриных яиц о запрете на повышение цен

ФАС напомнила производителям куриных яиц о запрете на повышение цен - РИА Новости, 18.04.2024

ФАС напомнила производителям куриных яиц о запрете на повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:14

2024-04-18T10:14

2024-04-18T10:14

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство. "ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям", - говорится в сообщении. "ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен", - подчеркнули в ведомстве. Антимонопольная служба также обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, "учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи".

https://ria.ru/20230416/post-1865676360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)