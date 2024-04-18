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ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" - РИА Новости, 18.04.2024
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14:15 18.04.2024 (обновлено: 18:18 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vsu-1940800540.html
ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" - РИА Новости, 18.04.2024
ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск "Север", сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:15
2024-04-18T18:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
запорожская область
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск "Север", сообщило Минобороны.&quot;В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ &quot;Север&quot;, две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ &quot;Донецк&quot;, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 126 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 снаряда РСЗО Vampire.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. Кроме того, в районе Красногоровки отражена контратака штурмового отряда украинской 46-й аэромобильной бригады.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Авдеевское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских подразделений в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеБойцы группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Работино в Запорожской области, а также Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области. Кроме того, возле Вербового в Запорожской области удалось отразить контратаку штурмового отряда 15-й бригады оперативного назначения.Потери противника составили:
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, США
ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

МО сообщило о поражении пункта управления оперативного командования ВСУ "Север"

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск "Север", сообщило Минобороны.
«

"В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк", склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны", — говорится в сводке.

Кроме того, российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 126 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 снаряда РСЗО Vampire.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Вчера, 11:59

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • один танк;
  • два пикапа;
  • гаубица "Мста-Б";
  • два орудия Д-20.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Вчера, 13:07

Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. Кроме того, в районе Красногоровки отражена контратака штурмового отряда украинской 46-й аэромобильной бригады.
Потери противника составили:
  • до 590 военнослужащих;
  • один танк;
  • семь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • орудие М119 производства США;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Нота";
  • полевой склад боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ
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17 апреля, 08:00

Авдеевское направление

Солдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских подразделений в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки.
Потери противника составили:
  • до 130 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • гаубица М777 производства США;
  • орудие Д-20.
Изображение сгенерировано ИИ
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16 апреля, 08:00

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 140 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании;
  • три полевых склада боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ
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15 апреля, 08:00

Херсонское направление

Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Работино в Запорожской области, а также Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области. Кроме того, возле Вербового в Запорожской области удалось отразить контратаку штурмового отряда 15-й бригады оперативного назначения.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСША
 
 
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