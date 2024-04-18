https://ria.ru/20240418/vsu-1940800540.html

ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" - РИА Новости, 18.04.2024

ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск "Север", сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:15

2024-04-18T14:15

2024-04-18T18:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

запорожская область

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_63:197:1633:1080_1920x0_80_0_0_ce88245fc7ce145889ee039e80b262f0.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск "Север", сообщило Минобороны."В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ "Север", две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк", склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны", — говорится в сводке.Кроме того, российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 126 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 снаряда РСЗО Vampire.Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. Кроме того, в районе Красногоровки отражена контратака штурмового отряда украинской 46-й аэромобильной бригады.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Авдеевское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских подразделений в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеБойцы группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Работино в Запорожской области, а также Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области. Кроме того, возле Вербового в Запорожской области удалось отразить контратаку штурмового отряда 15-й бригады оперативного назначения.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240418/krivonos-1940757963.html

https://ria.ru/20240418/front-1940778728.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область, сша