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Украинцам пообещали тяжелую зиму - РИА Новости, 18.04.2024
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23:22 18.04.2024 (обновлено: 23:43 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vereschuk-1940924076.html
Украинцам пообещали тяжелую зиму
Украинцам пообещали тяжелую зиму - РИА Новости, 18.04.2024
Украинцам пообещали тяжелую зиму
Зима на Украине в силу масштаба поврежденной инфраструктуры и трудностей ее восстановления будет очень сложной, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:22
2024-04-18T23:43
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зима на Украине в силу масштаба поврежденной инфраструктуры и трудностей ее восстановления будет очень сложной, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. "Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт", - сказала Верещук в эфире телеканала "Рада". Она заявила, что для ряда наиболее пострадавших регионов – Харьковской, Сумкой и Черниговской областей – будут разработаны отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Как заявила Верещук, уже есть договоренности с Бельгией о выделении Украине 1,5 миллиарда евро на помощь Украине. Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко 10 апреля выразил мнение, что полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии, который придется восполнять за счет аварийного импорта из соседних стран. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, жкх, украина, черниговская область, бельгия, ирина верещук, вооруженные силы украины, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Украина, Черниговская область, Бельгия, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Украинцам пообещали тяжелую зиму

Верещук: зима на Украине будет очень сложной из-за поврежденной инфраструктуры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зима на Украине в силу масштаба поврежденной инфраструктуры и трудностей ее восстановления будет очень сложной, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.
"Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт", - сказала Верещук в эфире телеканала "Рада".
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Она заявила, что для ряда наиболее пострадавших регионов – Харьковской, Сумкой и Черниговской областей – будут разработаны отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Как заявила Верещук, уже есть договоренности с Бельгией о выделении Украине 1,5 миллиарда евро на помощь Украине.
Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко 10 апреля выразил мнение, что полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии, который придется восполнять за счет аварийного импорта из соседних стран.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
В миреЖКХУкраинаЧерниговская областьБельгияИрина ВерещукВооруженные силы УкраиныДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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