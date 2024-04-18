https://ria.ru/20240418/vereschuk-1940924076.html

Украинцам пообещали тяжелую зиму

Украинцам пообещали тяжелую зиму - РИА Новости, 18.04.2024

Украинцам пообещали тяжелую зиму

Зима на Украине в силу масштаба поврежденной инфраструктуры и трудностей ее восстановления будет очень сложной, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:22

2024-04-18T23:22

2024-04-18T23:43

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зима на Украине в силу масштаба поврежденной инфраструктуры и трудностей ее восстановления будет очень сложной, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. "Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт", - сказала Верещук в эфире телеканала "Рада". Она заявила, что для ряда наиболее пострадавших регионов – Харьковской, Сумкой и Черниговской областей – будут разработаны отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Как заявила Верещук, уже есть договоренности с Бельгией о выделении Украине 1,5 миллиарда евро на помощь Украине. Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко 10 апреля выразил мнение, что полностью восстановить поврежденную энергосистему Украины до холодов затруднительно - предположительно, все это время будет сохраняться дефицит электроэнергии, который придется восполнять за счет аварийного импорта из соседних стран. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, черниговская область, бельгия, ирина верещук, вооруженные силы украины, дтэк, вооруженные силы рф