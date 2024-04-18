https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html

Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада

Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада - РИА Новости, 18.04.2024

Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада

Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:39

2024-04-18T09:39

2024-04-18T10:14

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. "Сергей Марченко (министр финансов Украины - ред.) поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины. В частности, за существенный объем финансовой помощи - 83,7 миллиарда долларов США с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. В ведомстве отметили, что "обеспечение ритмичной и прогнозируемой военной и финансовой помощи" - насущный вопрос для Украины. "К концу 2024 года потребность во внешнем финансировании останется в размере 27 миллиардов долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 миллиарда долларов США, МВФ - 4,5 миллиарда и других. Критически важным вопросом является утверждение конгрессом США пакета помощи Украине. Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году", - приводит слова Марченко сайт ведомства. Палата представителей США планирует провести итоговое голосование о помощи зарубежным союзникам Соединенных Штатов, включая Украину, в субботу вечером по времени Вашингтона, сообщил ранее спикер Майк Джонсон. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902709587.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html

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украина, сша, россия, сергей марченко, майк джонсон, александр устинов, нато, евросоюз, мвф