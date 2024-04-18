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Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада - РИА Новости, 18.04.2024
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09:39 18.04.2024 (обновлено: 10:14 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html
Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада
Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада - РИА Новости, 18.04.2024
Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада
Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:39
2024-04-18T10:14
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. "Сергей Марченко (министр финансов Украины - ред.) поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины. В частности, за существенный объем финансовой помощи - 83,7 миллиарда долларов США с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. В ведомстве отметили, что "обеспечение ритмичной и прогнозируемой военной и финансовой помощи" - насущный вопрос для Украины. "К концу 2024 года потребность во внешнем финансировании останется в размере 27 миллиардов долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 миллиарда долларов США, МВФ - 4,5 миллиарда и других. Критически важным вопросом является утверждение конгрессом США пакета помощи Украине. Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году", - приводит слова Марченко сайт ведомства. Палата представителей США планирует провести итоговое голосование о помощи зарубежным союзникам Соединенных Штатов, включая Украину, в субботу вечером по времени Вашингтона, сообщил ранее спикер Майк Джонсон. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902709587.html
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украина, сша, россия, сергей марченко, майк джонсон, александр устинов, нато, евросоюз, мвф
Украина, США, Россия, Сергей Марченко, Майк Джонсон, Александр Устинов, НАТО, Евросоюз, МВФ
Минфин Украины назвал сумму финансовой помощи, полученной от Запада

Минфин Украины: в бюджет поступило почти 84 миллиарда долларов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины.
«
"Сергей Марченко (министр финансов Украины - ред.) поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины. В частности, за существенный объем финансовой помощи - 83,7 миллиарда долларов США с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
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В ведомстве отметили, что "обеспечение ритмичной и прогнозируемой военной и финансовой помощи" - насущный вопрос для Украины.
"К концу 2024 года потребность во внешнем финансировании останется в размере 27 миллиардов долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 миллиарда долларов США, МВФ - 4,5 миллиарда и других. Критически важным вопросом является утверждение конгрессом США пакета помощи Украине. Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году", - приводит слова Марченко сайт ведомства.
Палата представителей США планирует провести итоговое голосование о помощи зарубежным союзникам Соединенных Штатов, включая Украину, в субботу вечером по времени Вашингтона, сообщил ранее спикер Майк Джонсон.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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24 февраля, 23:59
 
УкраинаСШАРоссияСергей МарченкоМайк ДжонсонАлександр УстиновНАТОЕвросоюзМВФ
 
 
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