https://ria.ru/20240418/tyumen-1940867754.html
Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной
Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной - РИА Новости, 18.04.2024
Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной
В Казанском районе Тюменской области, куда пришла "большая вода", самая напряженная ситуация с паводками, там подтоплен уже 91 дом, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:54
2024-04-18T17:54
2024-04-18T18:47
казанский район
тюменская область
происшествия
александр моор
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Казанском районе Тюменской области, куда пришла "большая вода", самая напряженная ситуация с паводками, там подтоплен уже 91 дом, сообщил губернатор Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."На 18:00 (16.00 мск) в Казанском районе подтоплен 91 дом в нескольких населенных пунктах. Наверное, как раз в Казанском районе как раз самая напряженная ситуация", - сказал Моор.По его словам, сейчас "большая вода" проходит этот участок местности.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казанский район, тюменская область, происшествия, александр моор, наводнения в россии — 2024
Казанский район, Тюменская область, Происшествия, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной
Тюменский губернатор Моор: в Казанском районе подтопило уже 91 дом