https://ria.ru/20240418/tyumen-1940867754.html

Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной

Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной - РИА Новости, 18.04.2024

Тюменский губернатор назвал ситуацию в Казанском районе самой напряженной

В Казанском районе Тюменской области, куда пришла "большая вода", самая напряженная ситуация с паводками, там подтоплен уже 91 дом, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:54

2024-04-18T17:54

2024-04-18T18:47

казанский район

тюменская область

происшествия

александр моор

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Казанском районе Тюменской области, куда пришла "большая вода", самая напряженная ситуация с паводками, там подтоплен уже 91 дом, сообщил губернатор Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."На 18:00 (16.00 мск) в Казанском районе подтоплен 91 дом в нескольких населенных пунктах. Наверное, как раз в Казанском районе как раз самая напряженная ситуация", - сказал Моор.По его словам, сейчас "большая вода" проходит этот участок местности.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

казанский район

тюменская область

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Кирилл Волков

казанский район, тюменская область, происшествия, александр моор, наводнения в россии — 2024