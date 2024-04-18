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МВД Новочебоксарска раскрыло детали в истории с разбитым окном троллейбуса
МВД Новочебоксарска раскрыло детали в истории с разбитым окном троллейбуса - РИА Новости, 18.04.2024
МВД Новочебоксарска раскрыло детали в истории с разбитым окном троллейбуса
Полиция проверяет информацию якобы о произведенном выстреле в окно троллейбуса в Новочебоксарске, скорее всего, в стекло попал камень, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:41
2024-04-18T19:41
2024-04-18T19:41
происшествия
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию якобы о произведенном выстреле в окно троллейбуса в Новочебоксарске, скорее всего, в стекло попал камень, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Чувашии. "По этому факту проводится проверка. На данный момент информация о выстреле не подтверждается. Возможно, что в окно отлетел камень или шип от колеса", - сообщил собеседник агентства. Ранее Telegram-канал "ЧП Чебоксары" сообщил, что неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами в Новочебоксарске. На размещенных фото видно стекло в трещинах. Как уточнили в пресс-службе ведомства, при инциденте никто не пострадал.
https://ria.ru/20231226/chelyabinsk-1918083072.html
новочебоксарск
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происшествия, новочебоксарск
Происшествия, Новочебоксарск
МВД Новочебоксарска раскрыло детали в истории с разбитым окном троллейбуса
МВД: окно троллейбуса в Новочебоксарске, предположительно, разбили камнем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Полиция проверяет информацию якобы о произведенном выстреле в окно троллейбуса в Новочебоксарске, скорее всего, в стекло попал камень, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Чувашии.
«
"По этому факту проводится проверка. На данный момент информация о выстреле не подтверждается. Возможно, что в окно отлетел камень или шип от колеса", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал "ЧП Чебоксары" сообщил, что неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами в Новочебоксарске. На размещенных фото видно стекло в трещинах.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, при инциденте никто не пострадал.