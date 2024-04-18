https://ria.ru/20240418/torgovlya-1940824537.html

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн - РИА Новости, 18.04.2024

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до 160 миллионов долларов, сообщил глава российского региона Айсен Николаев. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:29

2024-04-18T15:29

2024-04-18T15:29

республика саха (якутия)

айсен николаев

касым-жомарт токаев

казахстан

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 апр — РИА Новости. Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до 160 миллионов долларов, сообщил глава российского региона Айсен Николаев. Ранее сообщалось, что товарооборот Якутии с Казахстаном по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 118 миллионов долларов. В январе 2023 года Николаев побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили развитие отношений Якутии с Казахстаном и его регионами. В четверг начались Дни Якутии в Казахстане, они продлятся до 23 апреля. Президент Казахстана встретился с главой Якутии. Как отметил Николаев, с прошлой встречи проделана большая работа по развитию отношений между Якутией и Казахстаном. "Объем торговли удвоился, достигнув 160 миллионов долларов. Наблюдаются заметные результаты в сотрудничестве в сферах торговли, информационных технологий, креативных индустрий, а также в образовании, культуре, спорте и туризме. Сегодня... мы обсудили планы на будущее и перспективные направления нашего сотрудничества", — сообщил Николаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240329/transport-1936664820.html

казахстан

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

айсен николаев, касым-жомарт токаев, казахстан, республика саха (якутия)