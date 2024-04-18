https://ria.ru/20240418/torgovlya-1940824537.html
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн - РИА Новости, 18.04.2024
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до $160 млн
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до 160 миллионов долларов, сообщил глава российского региона Айсен Николаев. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:29
2024-04-18T15:29
2024-04-18T15:29
республика саха (якутия)
айсен николаев
касым-жомарт токаев
казахстан
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 апр — РИА Новости. Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до 160 миллионов долларов, сообщил глава российского региона Айсен Николаев. Ранее сообщалось, что товарооборот Якутии с Казахстаном по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 118 миллионов долларов. В январе 2023 года Николаев побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили развитие отношений Якутии с Казахстаном и его регионами. В четверг начались Дни Якутии в Казахстане, они продлятся до 23 апреля. Президент Казахстана встретился с главой Якутии. Как отметил Николаев, с прошлой встречи проделана большая работа по развитию отношений между Якутией и Казахстаном. "Объем торговли удвоился, достигнув 160 миллионов долларов. Наблюдаются заметные результаты в сотрудничестве в сферах торговли, информационных технологий, креативных индустрий, а также в образовании, культуре, спорте и туризме. Сегодня... мы обсудили планы на будущее и перспективные направления нашего сотрудничества", — сообщил Николаев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айсен николаев, касым-жомарт токаев, казахстан, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 18 апр — РИА Новости. Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос до 160 миллионов долларов, сообщил глава российского региона Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что товарооборот Якутии с Казахстаном по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 118 миллионов долларов.
В январе 2023 года Николаев побывал в Казахстане, где они с президентом Касым-Жомартом Токаевым
обсудили развитие отношений Якутии с Казахстаном и его регионами.
В четверг начались Дни Якутии в Казахстане, они продлятся до 23 апреля. Президент Казахстана встретился с главой Якутии. Как отметил Николаев, с прошлой встречи проделана большая работа по развитию отношений между Якутией и Казахстаном.
"Объем торговли удвоился, достигнув 160 миллионов долларов. Наблюдаются заметные результаты в сотрудничестве в сферах торговли, информационных технологий, креативных индустрий, а также в образовании, культуре, спорте и туризме. Сегодня... мы обсудили планы на будущее и перспективные направления нашего сотрудничества", — сообщил Николаев в своем Telegram-канале.