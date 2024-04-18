https://ria.ru/20240418/snimok-1940806690.html

Снимок из Газы стал фотографией года по версии World Press Photo

Снимок из Газы стал фотографией года по версии World Press Photo - РИА Новости, 18.04.2024

Снимок из Газы стал фотографией года по версии World Press Photo

Снимок палестинского фотожурналиста Мохаммеда Салема, на котором изображена палестинская женщина с мертвой племянницей на руках после удара в секторе Газа, стал РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:28

2024-04-18T14:28

2024-04-18T14:42

в мире

мадагаскар

мексика

амстердам

мохаммед салах

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Снимок палестинского фотожурналиста Мохаммеда Салема, на котором изображена палестинская женщина с мертвой племянницей на руках после удара в секторе Газа, стал фотографией года по версии международного конкурса World Press Photo, говорится в пресс-релизе организации. В четверг независимая организация World Press Photo, базирующаяся в Амстердаме, назвала четырех глобальных победителей международного конкурса в области фотожурналистики. В категории "Фотография года" победил палестинский фотожурналист из сектора Газа Мохаммед Салем с работой под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы". На снимке изображена 36-летняя жительница Палестины по имени Инас Абу Маамар, которая прижимает к себе завернутое в белую ткань бездыханное тело своей пятилетней племянницы, погибшей вместе с матерью и сестрой от израильского авиауадара по их дому в Газе. По мнению жюри, этот образ создал "одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую утрату". Лауреатом категории "История года" стала фотограф из ЮАР Ли-Энн Олуэйдж за фотографию, запечатлевшую образ семьи из Мадагаскара, ухаживающей за пожилым родственником, страдающим деменцией. Как отмечается, на Мадагаскаре люди недостаточно осведомлены об этой болезни, из-за чего люди с симптомами потери памяти часто подвергаются стигматизации. Жюри отметило, что эта история показывает всеобщую проблему здравоохранения через призму семьи. Награду в номинации "Долгосрочный проект" получила работа "Две стены" венесуэльского фотографа Алехандро Сеггара. Эта фотография рассказывает о том, как менялась иммиграционная политика Мексики с 2019 года. Сам Сеггара иммигрировал из Венесуэлы в Мексику в 2017 году, что, по мнению жюри, придает особую глубину этому изображению. Премию в категории "Открытый формат" получила фотограф с Украины Юлия Кочетова с мультимедийным проектом под названием "Война - это личное", рассказывающем о жизни, в которой вооруженный конфликт стал повседневной реальностью.

https://ria.ru/20240416/borrel-1940353575.html

https://ria.ru/20240405/sdelka-1938150991.html

мадагаскар

мексика

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадагаскар, мексика, амстердам, мохаммед салах, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году