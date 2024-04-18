Снимок из Газы стал фотографией года по версии World Press Photo
Фотографией года стал снимок, на котором палестинка держит на руках тело девочки
© Фото : World Press Photo/ReutersСнимок палестинского фотожурналиста Мохаммеда Салема (Reuters), на котором изображена палестинская женщина с мертвой племянницей на руках после удара в секторе Газа
© Фото : World Press Photo/Reuters
Снимок палестинского фотожурналиста Мохаммеда Салема (Reuters), на котором изображена палестинская женщина с мертвой племянницей на руках после удара в секторе Газа. Архивное фото
ГААГА, 18 апр – РИА Новости. Снимок палестинского фотожурналиста Мохаммеда Салема, на котором изображена палестинская женщина с мертвой племянницей на руках после удара в секторе Газа, стал фотографией года по версии международного конкурса World Press Photo, говорится в пресс-релизе организации.
В четверг независимая организация World Press Photo, базирующаяся в Амстердаме, назвала четырех глобальных победителей международного конкурса в области фотожурналистики.
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В категории "Фотография года" победил палестинский фотожурналист из сектора Газа Мохаммед Салем с работой под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы". На снимке изображена 36-летняя жительница Палестины по имени Инас Абу Маамар, которая прижимает к себе завернутое в белую ткань бездыханное тело своей пятилетней племянницы, погибшей вместе с матерью и сестрой от израильского авиауадара по их дому в Газе. По мнению жюри, этот образ создал "одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую утрату".
Лауреатом категории "История года" стала фотограф из ЮАР Ли-Энн Олуэйдж за фотографию, запечатлевшую образ семьи из Мадагаскара, ухаживающей за пожилым родственником, страдающим деменцией. Как отмечается, на Мадагаскаре люди недостаточно осведомлены об этой болезни, из-за чего люди с симптомами потери памяти часто подвергаются стигматизации. Жюри отметило, что эта история показывает всеобщую проблему здравоохранения через призму семьи.
Награду в номинации "Долгосрочный проект" получила работа "Две стены" венесуэльского фотографа Алехандро Сеггара. Эта фотография рассказывает о том, как менялась иммиграционная политика Мексики с 2019 года. Сам Сеггара иммигрировал из Венесуэлы в Мексику в 2017 году, что, по мнению жюри, придает особую глубину этому изображению.
Премию в категории "Открытый формат" получила фотограф с Украины Юлия Кочетова с мультимедийным проектом под названием "Война - это личное", рассказывающем о жизни, в которой вооруженный конфликт стал повседневной реальностью.