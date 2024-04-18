https://ria.ru/20240418/smersh-1940686659.html

ФСБ рассекретила архив о сорванном мятеже бандеровцев в РККА

ФСБ рассекретила архив о сорванном мятеже бандеровцев в РККА - РИА Новости, 18.04.2024

ФСБ рассекретила архив о сорванном мятеже бандеровцев в РККА

Советская военная контрразведка "Смерш" летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:09

2024-04-18T00:09

2024-04-18T01:26

справки

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иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного спецслужбой в канун 81-й годовщины со дня создания "Смерша".Весной 1944 года советские войска освободили правобережную Украину от гитлеровских оккупантов и вышли на государственную границу СССР. На освобожденных территориях начались мобилизация местного населения призывного возраста и формирование запасных полков и дивизий Красной армии. Сотрудники "Смерша" тщательно проверяли пополнение. Как выяснилось, среди призванных на военную службу оказалось большое количество участников таких националистических формирований, как "Организация украинских националистов"* (ОУН) и "Украинская повстанческая армия" (УПА*, обе запрещены в России).Заместитель начальника Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Николай Селивановский 29 августа 1944 года направил в Государственный комитет обороны на имя его председателя Иосифа Сталина, а также Вячеслава Молотова докладную записку "о результатах работы органов контрразведки военных округов по очистке от враждебного, националистического и другого преступного элемента запасных стрелковых дивизий, укомплектованных мобилизованными из западных областей Украины". Как отмечалось в документе, всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года "смершевцы" арестовали более 6,6 тысячи человек, из них более 4,2 тысячи участников ОУН и УПА*."Следствием по делам арестованных украинских националистов установлено, что значительная часть их, проживая в период немецкой оккупации в западных областях Украины и являясь участниками "Организации украинских националистов"*, зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза", — сообщал Селивановский.Он докладывал, что в ходе мобилизации в Красную армию жителей Западной Украины главари ОУН* и УПА* поручили своим подчиненным идти на воинскую службу и "создавать в воинских частях националистические группы для проведения подрывной работы".По словам Селивановского, следуя этим указаниям, украинские националисты, находясь в запасных частях Красной армии, начали свою подрывную работу. Она заключалась в антисоветской агитации в рядах призванных украинцев под лозунгом борьбы за "самостийную Украину"; создании повстанческих групп, "разложении воинской дисциплины" и организации дезертирства красноармейцев с оружием в банды УПА*; а также совершении терактов в отношении офицеров Красной армии.Селивановский привел наиболее характерные примеры этой подрывной работы, пресеченной "смершевцами". "В июле с.г. отделом "Смерш" Киевского военного округа арестована повстанческая группа в количестве 41 оуновца – военнослужащих 148 запасного стрелкового полка 20 запасной стрелковой дивизии, в том числе ее организаторы Кучер Е.А., Зарусинский Н.М. и Шевчук М.И.", — говорилось в документе. Следствие установило, что эта группа украинских националистов готовила вооруженное выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь его личный состав, который был укомплектован мобилизованными с Западной Украины. По данным следствия, злоумышленники "намеревались захватить оружие и боеприпасы, хранившиеся в близлежащих воинских складах, уничтожить офицерский состав полка, а затем уйти на соединение с бандами УПА*, скрывавшимися в лесах Западной Украины". Также было установлено, что оуновцы, мобилизованные на западе Украины, еще по дороге в запасные части вели подготовку к вооруженному выступлению, уже имея связи с руководством ОУН, засевшим в подполье. "Следствие по делу закончено и все обвиняемые преданы суду", — докладывал Селивановский."Смерть шпионам!" Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!".Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков.Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, помимо этого с ними шли в атаку и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.Николай Селивановский (1901-1997) был одним из крупнейших военных контрразведчиков. В июле 1942 года Селивановский, возглавлявший тогда Особый отдел Сталинградского фронта, на свой страх и риск отправил Сталину в Москву телеграмму об изъянах в руководстве фронтом, которые грозили потерей Сталинграда и катастрофическим развитием событий для Красной армии. Сталин учел мнение Селивановского и принял необходимые меры. По мнению историков, тот мужественный поступок Селивановского, по сути, во многом помог спасти страну. В 1946-1947 годах Селивановский возглавлял всю советскую военную контрразведку.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

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https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html

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справки, украина, россия, ссср, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, великая отечественная война (1941-1945)