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В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий - РИА Новости, 18.04.2024
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10:58 18.04.2024 (обновлено: 14:10 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sim-boks-1940739578.html
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий - РИА Новости, 18.04.2024
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:58
2024-04-18T14:10
россия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности", — говорится в релизе.Кроме того, с помощью такого оборудования можно сообщать о ложных террористических угрозах и распространять фейки.Всего в марте сотрудники ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, еще против двоих — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, они причастны к незаконному доступу к аккаунтам "Госуслуг".Кроме того, силовики задержали жителя Петербурга 1980 года рождения, который активировал SIM-карты российских операторов для украинских террористических организаций.В МВД уточнили, что в марте проходил второй этап операции, первый состоялся в декабре. В общей сложности оперативники провели обыски по 177 адресам в 42 регионах, обнаружены 937 SIM-банков и 11 серверных станций.Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.
https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html
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Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами
ФСБ в 40 российских регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Через эти sim-карты незаконно активировались аккаунты в соцсетях и мессенджерах, финансовые кошельки и банковские счета. Против 30 человек заведены дела о мошенничестве. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал sim-карты в интересах украинских террористов.
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россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

ФСБ в марте изъяла 612 SIM-боксов, которые могли использовать для диверсий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности", — говорится в релизе.

SIM-бокс — устройство, позволяющее задействовать одновременно до нескольких сотен SIM-карт. Может использоваться для массовой рассылки сообщений и совершения звонков.

Кроме того, с помощью такого оборудования можно сообщать о ложных террористических угрозах и распространять фейки.
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Всего в марте сотрудники ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.
Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, еще против двоих — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, они причастны к незаконному доступу к аккаунтам "Госуслуг".
Кроме того, силовики задержали жителя Петербурга 1980 года рождения, который активировал SIM-карты российских операторов для украинских террористических организаций.
В МВД уточнили, что в марте проходил второй этап операции, первый состоялся в декабре. В общей сложности оперативники провели обыски по 177 адресам в 42 регионах, обнаружены 937 SIM-банков и 11 серверных станций.
Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.
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РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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