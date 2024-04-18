https://ria.ru/20240418/sim-boks-1940739578.html
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий - РИА Новости, 18.04.2024
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:58
2024-04-18T10:58
2024-04-18T14:10
россия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940748983_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_cacf0094a409135a761e21890b8dcd03.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности", — говорится в релизе.Кроме того, с помощью такого оборудования можно сообщать о ложных террористических угрозах и распространять фейки.Всего в марте сотрудники ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, еще против двоих — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, они причастны к незаконному доступу к аккаунтам "Госуслуг".Кроме того, силовики задержали жителя Петербурга 1980 года рождения, который активировал SIM-карты российских операторов для украинских террористических организаций.В МВД уточнили, что в марте проходил второй этап операции, первый состоялся в декабре. В общей сложности оперативники провели обыски по 177 адресам в 42 регионах, обнаружены 937 SIM-банков и 11 серверных станций.Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.
https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html
https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940748983_35:0:1475:1080_1920x0_80_0_0_e82687367cfd420ac68e0baaa3e0c4f3.jpg
Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами
ФСБ в 40 российских регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Через эти sim-карты незаконно активировались аккаунты в соцсетях и мессенджерах, финансовые кошельки и банковские счета. Против 30 человек заведены дела о мошенничестве. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал sim-карты в интересах украинских террористов.
2024-04-18T10:58
true
PT2M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
ФСБ в марте изъяла 612 SIM-боксов, которые могли использовать для диверсий
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности", — говорится в релизе.
SIM-бокс — устройство, позволяющее задействовать одновременно до нескольких сотен SIM-карт. Может использоваться для массовой рассылки сообщений и совершения звонков.
Кроме того, с помощью такого оборудования можно сообщать о ложных террористических угрозах и распространять фейки.
Всего в марте сотрудники ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.
Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, еще против двоих — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, они причастны к незаконному доступу к аккаунтам "Госуслуг".
Кроме того, силовики задержали жителя Петербурга
1980 года рождения, который активировал SIM-карты российских операторов для украинских террористических организаций.
В МВД уточнили
, что в марте проходил второй этап операции, первый состоялся в декабре. В общей сложности оперативники провели обыски по 177 адресам в 42 регионах, обнаружены 937 SIM-банков и 11 серверных станций.
Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.