https://ria.ru/20240418/sim-boks-1940739578.html

В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий - РИА Новости, 18.04.2024

В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:58

2024-04-18T10:58

2024-04-18T14:10

россия

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские силовики изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности", — говорится в релизе.Кроме того, с помощью такого оборудования можно сообщать о ложных террористических угрозах и распространять фейки.Всего в марте сотрудники ФСБ и МВД изъяли в 40 регионах 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, еще против двоих — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, они причастны к незаконному доступу к аккаунтам "Госуслуг".Кроме того, силовики задержали жителя Петербурга 1980 года рождения, который активировал SIM-карты российских операторов для украинских террористических организаций.В МВД уточнили, что в марте проходил второй этап операции, первый состоялся в декабре. В общей сложности оперативники провели обыски по 177 адресам в 42 регионах, обнаружены 937 SIM-банков и 11 серверных станций.Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 миллионов мошеннических звонков в сутки.

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html

россия

санкт-петербург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами ФСБ в 40 российских регионах изъяла более 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Через эти sim-карты незаконно активировались аккаунты в соцсетях и мессенджерах, финансовые кошельки и банковские счета. Против 30 человек заведены дела о мошенничестве. Среди задержанных житель Петербурга, который активировал sim-карты в интересах украинских террористов. 2024-04-18T10:58 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия