https://ria.ru/20240418/sholts-1940704717.html
"Не достиг цели": раскрыт провал Шольца в Китае
"Не достиг цели": раскрыт провал Шольца в Китае - РИА Новости, 18.04.2024
"Не достиг цели": раскрыт провал Шольца в Китае
Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:22
2024-04-18T06:22
2024-04-18T15:16
в мире
китай
германия
си цзиньпин
олаф шольц
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии, говорится в сюжете портала Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD."Как открыть двери к мирному урегулированию украинского конфликта? Канцлер Шольц прибыл на встречу к влиятельному главе Китая Си Цзиньпину в Пекине. Приветственные слова в адрес канцлера цветисты: "Хорошо, что вы приехали весной, когда все просыпается к жизни". Для последующих переговоров это, однако, скорее не так", — отметил корреспондент Йорг Эндрисс.По итогам переговоров Шольц выразил убежденность, что беседа с китайским лидером заложила "камень в основание фундамента" и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений."Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы", — сделал вывод Эндрисс.То же касается и ближневосточного конфликта: Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и стоит скорее на стороне Палестины, продолжил корреспондент. Так, канцлер ФРГ лишь призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, добавив, что это совместное требование Китая и Германии."Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — резюмировал Эндрисс.Ранее Шольц написал в социальной сети Х, что в ходе своего визита в КНР попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в России. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.При этом Си Цзиньпин на встрече с канцлером указал, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.Позднее в МИД КНР заявили, что Китай "выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений".
https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html
https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940691804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, германия, си цзиньпин, олаф шольц
В мире, Китай, Германия, Си Цзиньпин, Олаф Шольц
"Не достиг цели": раскрыт провал Шольца в Китае
Tagesschau: Шольц не добился успеха на переговорах по Украине в Китае
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии, говорится в сюжете портала Tagesschau
, входящего в медиагруппу ARD.
"Как открыть двери к мирному урегулированию украинского конфликта? Канцлер Шольц прибыл на встречу к влиятельному главе Китая Си Цзиньпину в Пекине. Приветственные слова в адрес канцлера цветисты: "Хорошо, что вы приехали весной, когда все просыпается к жизни". Для последующих переговоров это, однако, скорее не так", — отметил корреспондент Йорг Эндрисс.
По итогам переговоров Шольц выразил убежденность, что беседа с китайским лидером заложила "камень в основание фундамента" и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.
"Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы", — сделал вывод Эндрисс.
То же касается и ближневосточного конфликта: Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном
и арабскими странами и стоит скорее на стороне Палестины
, продолжил корреспондент. Так, канцлер ФРГ лишь призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, добавив, что это совместное требование Китая и Германии.
"Переговоры по Украине
и Ближнему Востоку
не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", — резюмировал Эндрисс.
Ранее Шольц написал в социальной сети Х, что в ходе своего визита в КНР попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в России
. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.
При этом Си Цзиньпин на встрече с канцлером указал, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.
Позднее в МИД КНР заявили, что Китай "выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений".