https://ria.ru/20240418/selenga-1940724526.html

Уровень реки Селенга в Бурятии за сутки снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Селенга в Бурятии за сутки снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень реки Селенга в Бурятии за сутки снизился на 11 сантиметров

Уровень реки Селенга в Бурятии за сутки снизился еще на 11 сантиметров и составляет 94 сантиметра, сообщает Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:55

2024-04-18T09:55

2024-04-18T09:55

происшествия

селенга

прибайкальский район

улан-удэ

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. Уровень реки Селенга в Бурятии за сутки снизился еще на 11 сантиметров и составляет 94 сантиметра, сообщает Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "На реке Селенга - город Улан-Удэ - уровень воды составляет 94 сантиметра (минус 18 сантиметров)… Изменения уровня воды приведены за сутки", - говорится на сайте ведомства. В администрации Прибайкальского района Бурятии РИА Новости сообщили, что от села Татаурово до Ильинки наблюдается небольшой подъем воды, в остальных затронутых паводками местах вода ушла. "Чуть ниже местности Бурлаково работают военные по подрыву заторов льда. Угрозы населению нет. Работаем с гражданами по оценке ущерба. Вчера отработали Старое Татаурово, завтра выезжаем в СНТ "Колос" и СНТ "Железнодорожник", - рассказал агентству собеседник. В администрации Иволгинского района сообщили, что в селе Сотниково уровень воды в реке Селенга снизился на 50 сантиметров. "На подтопленных участках в квартале "Зеленая поляна" вода ушла на 70%… В селе Поселье уровень воды без изменений, в селе Ганзурино и селе Кибалино - снизился на два метра", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что в ДНТ "Респект" фиксируется обрушение берега, ведется постоянный мониторинг и контроль ситуации. В Минприроды Бурятии направлена сметная документация на проведение работ по укреплению береговой линии. "В ближайшее время после согласования документов, выделения финансовых средств и определения подрядной организации работы начнутся", - подчеркнули в администрации. Во вторник в Бурятии объявили межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Из зоны затоплений были эвакуированы люди. Организованы пункты временного размещения. Работают комиссии по оценке ущерба. С понедельника на реке Селенга военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии со спасателями проводятся взрывные работы для ослабления затора льда. По данным республиканского правительства, на 13.00 (8.00 мск) четверга в зоне затопления остаются 411 участков, 167 дачных домов, 10 жилых домов в Иволгинском и Прибайкальском районах.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240417/liniya-1940624929.html

селенга

прибайкальский район

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, селенга, прибайкальский район, улан-удэ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наводнения в россии — 2024