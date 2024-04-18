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Британия ввела санкции против ВМС Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
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16:57 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940853011.html
Британия ввела санкции против ВМС Ирана
Британия ввела санкции против ВМС Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
Британия ввела санкции против ВМС Ирана
Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции и Генеральный штаб вооружённых сил Исламской Республики Иран попали в обновленных санкционный список... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:57
2024-04-18T16:57
в мире
космос - риа наука
иран
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великобритания
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции и Генеральный штаб вооружённых сил Исламской Республики Иран попали в обновленных санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, а именно: угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля", – приводится объяснение в документе. По тот же в санкционный список был включен Генштаб ВС Ирана. Помимо этого, рестриктивные меры были введены против директоров ряда компаний, которые, как сказано в тексте документа, ведут бизнес в иранском оборонном секторе. Под санкции также попали предприятия: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company". Элитное подразделение КСИР в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, великобритания, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Великобритания, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Британия ввела санкции против ВМС Ирана

Британия внесла в санкционный список ВМС КСИР и Генштаб вооруженных сил Ирана

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции и Генеральный штаб вооружённых сил Исламской Республики Иран попали в обновленных санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
"ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, а именно: угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля", – приводится объяснение в документе. По тот же в санкционный список был включен Генштаб ВС Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Макрон призвал изолировать Иран
15 апреля, 10:41
Помимо этого, рестриктивные меры были введены против директоров ряда компаний, которые, как сказано в тексте документа, ведут бизнес в иранском оборонном секторе. Под санкции также попали предприятия: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company".
Элитное подразделение КСИР в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
Ракетная атака на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Иране подтвердили запуск ракет и дронов по целям в Израиле, пишут СМИ
14 апреля, 00:24
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильВеликобританияБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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