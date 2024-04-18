https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940853011.html

Британия ввела санкции против ВМС Ирана

Британия ввела санкции против ВМС Ирана - РИА Новости, 18.04.2024

Британия ввела санкции против ВМС Ирана

Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции и Генеральный штаб вооружённых сил Исламской Республики Иран попали в обновленных санкционный список... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:57

2024-04-18T16:57

2024-04-18T16:57

в мире

космос - риа наука

иран

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великобритания

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции и Генеральный штаб вооружённых сил Исламской Республики Иран попали в обновленных санкционный список Великобритании, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана, а именно: угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля", – приводится объяснение в документе. По тот же в санкционный список был включен Генштаб ВС Ирана. Помимо этого, рестриктивные меры были введены против директоров ряда компаний, которые, как сказано в тексте документа, ведут бизнес в иранском оборонном секторе. Под санкции также попали предприятия: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company". Элитное подразделение КСИР в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

https://ria.ru/20240414/mehr-1939865857.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, великобритания, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем