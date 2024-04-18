https://ria.ru/20240418/rzhd-1940697469.html
РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях
РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях
РЖД после запуска высокоскоростного интернета Radio-Ethernet на линии Москва - Санкт-Петербург сделают его на других самых востребованных пассажирских... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:32
2024-04-18T03:32
2024-04-18T03:32
общество
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санкт-петербург
евгений чаркин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростного интернета Radio-Ethernet на линии Москва - Санкт-Петербург сделают его на других самых востребованных пассажирских направлениях, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что до конца 2026 года планируется оснастить оборудованием Radio-Ethernet все поезда "Сапсан" на участке Москва - Санкт-Петербург. "Потом будем масштабировать технологию на других наиболее востребованных пассажирских направлениях. Помимо того, что такая технология обеспечит интернет в поезде, она поможет сотовым операторам улучшить именно сотовую связь для пассажиров", - сказал Чаркин. Замглавы РЖД отметил, что внутри состава устанавливаются мини-базовые станции, которые обеспечат сотовую связь внутри поезда для любой категории устройств: кнопочного телефона или смартфона.
https://ria.ru/20240418/rzhd-1940696817.html
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общество, москва, санкт-петербург, евгений чаркин, ржд
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Евгений Чаркин, РЖД
РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях
РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на востребованных направлениях
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростного интернета Radio-Ethernet на линии Москва - Санкт-Петербург сделают его на других самых востребованных пассажирских направлениях, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Он напомнил, что до конца 2026 года планируется оснастить оборудованием Radio-Ethernet все поезда "Сапсан" на участке Москва - Санкт-Петербург.
"Потом будем масштабировать технологию на других наиболее востребованных пассажирских направлениях. Помимо того, что такая технология обеспечит интернет в поезде, она поможет сотовым операторам улучшить именно сотовую связь для пассажиров", - сказал Чаркин.
Замглавы РЖД отметил, что внутри состава устанавливаются мини-базовые станции, которые обеспечат сотовую связь внутри поезда для любой категории устройств: кнопочного телефона или смартфона.