https://ria.ru/20240418/rzhd-1940697469.html

РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях

РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД планируют запуск высокоскоростного интернета на некоторых направлениях

РЖД после запуска высокоскоростного интернета Radio-Ethernet на линии Москва - Санкт-Петербург сделают его на других самых востребованных пассажирских... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:32

2024-04-18T03:32

2024-04-18T03:32

общество

москва

санкт-петербург

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД после запуска высокоскоростного интернета Radio-Ethernet на линии Москва - Санкт-Петербург сделают его на других самых востребованных пассажирских направлениях, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что до конца 2026 года планируется оснастить оборудованием Radio-Ethernet все поезда "Сапсан" на участке Москва - Санкт-Петербург. "Потом будем масштабировать технологию на других наиболее востребованных пассажирских направлениях. Помимо того, что такая технология обеспечит интернет в поезде, она поможет сотовым операторам улучшить именно сотовую связь для пассажиров", - сказал Чаркин. Замглавы РЖД отметил, что внутри состава устанавливаются мини-базовые станции, которые обеспечат сотовую связь внутри поезда для любой категории устройств: кнопочного телефона или смартфона.

https://ria.ru/20240418/rzhd-1940696817.html

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москва

санкт-петербург

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общество, москва, санкт-петербург, евгений чаркин, ржд