https://ria.ru/20240418/rzhd-1940696817.html

РЖД работают над улучшением качества связи и интернета в поездах

РЖД работают над улучшением качества связи и интернета в поездах - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД работают над улучшением качества связи и интернета в поездах

РЖД работают над улучшением качества связи и интернета в поездах, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:07

2024-04-18T03:07

2024-04-18T03:07

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евгений чаркин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД работают над улучшением качества связи и интернета в поездах, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД не раз говорили, что качество связи и интернета в поездах во многом зависит от инфраструктуры сотовых операторов. "Мы сейчас активно прорабатываем со всеми сотовыми операторами вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE. И при этом сами не сидим сложа руки - сейчас внедряем технологию, которая на языке ИТ-специалистов называется Radio-Ethernet", - рассказал Чаркин. Это, продолжил он, альтернативный способ доставки радиосигнала на борт поезда: технология обеспечивает радиопокрытие именно в полосе отвода железной дороги, что гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение между движущимся поездом и наземной инфраструктурой. "Для путешественников обеспечивается непрерывный доступ в Интернет. Мы уже протестировали технологию на участке Тверь-Завидово. Максимальная скорость доставки - 600 мегабит в секунду на подвижной состав. Этой скорости более чем достаточно, чтобы пассажиры "Сапсана" могли в комфортном режиме пользоваться привычными интернет-сервисами, например мессенджерами, соцсетями, смотреть видео", - сказал Чаркин. Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом к 2026 году, сообщал в феврале в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

https://ria.ru/20240418/rzhd-1940694161.html

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общество, москва, санкт-петербург, евгений чаркин, ржд