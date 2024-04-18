AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ
РБК: AstraZeneca обратилась в Следственный комитет из-за препарата от диабета
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российское подразделение британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пожаловалось в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарственных средств "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" из-за препарата "Фордиглиф", пишет РБК со ссылкой на "АстраЗенека Фармасьютикалз".
"Поводом для обращения стало намерение "Акрихина" вывести в оборот десять серий препарата "Фордиглиф" с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин, следует из документа. Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. <…> Оригинальное лекарство под брендом "Форсига", применяемое для терапии пациентов диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 года", — отметили в издании.
Заявление в следственные органы было направлено 16 апреля, говорится в материале. В фармкомпании подчеркнули, что к ней никто не обращался за разрешением использовать этот препарат, согласие патентообладателя не было получено, а значит введение в оборот "Фордиглифа" незаконно, заключили в публикации.
В ноябре прошлого года арбитражный суд Москвы отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм". Иностранная компания считала препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется ею в Россию.
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