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AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
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08:55 18.04.2024 (обновлено: 10:55 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rbk-1940713360.html
AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ
AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ
Российское подразделение британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пожаловалось в управление Следственного комитета по Московской области на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:55
2024-04-18T10:55
общество
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
москва
astrazeneca
следственный комитет россии (ск рф)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российское подразделение британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пожаловалось в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарственных средств "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" из-за препарата "Фордиглиф", пишет РБК со ссылкой на "АстраЗенека Фармасьютикалз"."Поводом для обращения стало намерение "Акрихина" вывести в оборот десять серий препарата "Фордиглиф" с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин, следует из документа. Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. &lt;…&gt; Оригинальное лекарство под брендом "Форсига", применяемое для терапии пациентов диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 года", — отметили в издании.Заявление в следственные органы было направлено 16 апреля, говорится в материале. В фармкомпании подчеркнули, что к ней никто не обращался за разрешением использовать этот препарат, согласие патентообладателя не было получено, а значит введение в оборот "Фордиглифа" незаконно, заключили в публикации.В ноябре прошлого года арбитражный суд Москвы отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм". Иностранная компания считала препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется ею в Россию.
https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html
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общество, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), москва, astrazeneca , следственный комитет россии (ск рф), рбк (медиагруппа)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, AstraZeneca , Следственный комитет России (СК РФ), РБК (медиагруппа)
AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета, пишут СМИ

РБК: AstraZeneca обратилась в Следственный комитет из-за препарата от диабета

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российское подразделение британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пожаловалось в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарственных средств "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" из-за препарата "Фордиглиф", пишет РБК со ссылкой на "АстраЗенека Фармасьютикалз".
"Поводом для обращения стало намерение "Акрихина" вывести в оборот десять серий препарата "Фордиглиф" с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин, следует из документа. Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. <…> Оригинальное лекарство под брендом "Форсига", применяемое для терапии пациентов диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 года", — отметили в издании.
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Заявление в следственные органы было направлено 16 апреля, говорится в материале. В фармкомпании подчеркнули, что к ней никто не обращался за разрешением использовать этот препарат, согласие патентообладателя не было получено, а значит введение в оборот "Фордиглифа" незаконно, заключили в публикации.
В ноябре прошлого года арбитражный суд Москвы отказал крупной британо-шведской фармацевтической группе AstraZeneca, просившей признать незаконным решение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм". Иностранная компания считала препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется ею в Россию.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваAstraZenecaСледственный комитет России (СК РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
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