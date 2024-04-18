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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 18.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:04 18.04.2024 (обновлено: 15:07 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/rassledovanie-1940817110.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 18.04.2024
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада , сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:04
2024-04-18T15:07
происшествия
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таджикистан
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крокус
московский городской суд
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада , сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 24 апреля, в 11.15", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд арестовал его до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. По данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html
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происшествия, москва, таджикистан, россия, крокус, московский городской суд, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия, Крокус, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНазримад Лутфуллои в Басманном суде
Назримад Лутфуллои в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Назримад Лутфуллои в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Назримада , сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 24 апреля, в 11.15", - рассказал собеседник агентства.
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Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
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Басманный суд арестовал его до 22 мая.
По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
По данному делу в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева
24 марта, 23:18
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанРоссияКрокусМосковский городской судКрокус Сити Холл
 
 
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