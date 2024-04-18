https://ria.ru/20240418/pvo-1940879210.html

Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине

Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине - РИА Новости, 18.04.2024

Генсек НАТО высказался о сроках поставок систем ПВО Украине

Вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО является срочным, это должно произойти "сегодня, завтра, послезавтра", заявил генеральный секретарь НАТО РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:40

2024-04-18T18:40

2024-04-18T18:46

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германия

йенс столтенберг

сергей лавров

владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

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КАПРИ (Италия), 18 апр – РИА Новости. Вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО является срочным, это должно произойти "сегодня, завтра, послезавтра", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри. "Это срочно. Потому что каждый день задержки приводит к большему ущербу для Украине. Есть острая нужда сегодня, завтра и послезавтра. Чем быстрее, тем лучше", - заявил он в ответ на вопрос о поставках систем ПВО Киеву. По его словам, задержки в поставке систем ПВО означают увеличение возможностей для поражения от российских обстрелов. Столтенберг заявил, что "это (поставки - ред.) должно произойти сейчас". Он привел в пример помощь со стороны Нидерландов и ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, германия, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, нато